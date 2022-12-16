特企／磨劍三年！《台北大空襲》電玩細膩述說二戰悲歡
《台北大空襲》是款改編同名桌遊2.5D敘事類冒險遊戲，由台灣遊戲團隊迷走工作坊、方兔工作室耗時三年製作開發，預計於2023年2月16日於STEAM平台發售，上市首發支援中文、英文、日文三種語系。
遊戲背景為二戰末期，美國針對日本進行跳島攻勢，日本統治下的台灣遭到頻繁空襲，1945年5月31日的台北大空襲，造成嚴重死傷，製作團隊以此次造成台灣史上最高傷亡紀錄的空襲事件，凸顯戰爭的殘酷和人民的無奈。
劇情描述失去記憶的台北一高女（現北一女）女主角林清子，與隨行的夥伴愛犬小黑在城市中躲避戰火冒險求生的故事。清子在找尋記憶的過程中，除了發生意料之外的各種危難威脅，在躲避轟炸的同時，也發現一些驚人的身世與不堪回首的過往。
《台北大空襲》遊戲中有十多位重要角色，置身混亂失序的戰火時代，各自背負不同的命運與羈絆，遊戲利用細膩的敘事手法，引領玩家走進因失憶而對一切感到迷惘的主角心境。
《台北大空襲》STEAM願望清單來源除了台灣玩家外，有高比例來自日本地區，是少數上市前即深受日本矚目的台灣遊戲，在剛結束的G-EIGHT獨立遊戲展中，亦獲得熱烈迴響。玩家將回到七十多年前的戰火台灣，在這個隨時會失去一切的時代中，誠實面對傷痛，並守護重要的家人。