明寒流極凍低溫特報！濕冷還要半天 「凍番薯」地圖曝光
明（17）日開始寒流冷氣團南下，各地氣溫會明顯下降，氣象局今中午也針對明天下午到18日下午台中以北、宜花、金門、連江12個縣市發布「6度以下」低溫警報，提醒民眾要慎防保暖工作。氣象局今傍晚指出，今天晚上到明天清晨中部以北最低溫來到15度，宜蘭花東地區則最高溫還有20度出現；不過氣象局提醒，明天下半天會轉乾冷，不過在17日下午18點前全台仍受鋒面影響，北北基、桃竹5縣市還是會下雨，預計到週日才會轉乾。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻指出，明天清晨北台灣最低溫來到15度，南部地區以及花東地區最高有來到26度（屏東地區），東部則是台東地區有23度。不過明日白天氣溫就會開始「直直落」，北部地區最低溫11度到15度，南部及花東地區則分別為18-21度、18-22度；來到晚上，北部地區則只剩8度，南部、花東平均來到10-14度、13-14度。
雨量方面，明天受鋒面影響，北北基、桃竹5個縣市還是會有雨，一直到下半天才會受大陸冷空氣影響逐漸轉乾，一直到18日（週日）全台轉為乾冷。至於想要追雪的朋友，週六到週日清晨各地3千公尺以上高山地區都有機會下雪，中部以北2千公尺以上高山就有可能下雪。
風力部分，稍早氣象局也發布海上強風特報，東北風明顯偏強，明晨起臺灣東北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽平均風力將增強至8到9級，最大陣風11級；晨起至上午間，臺灣北部海面（含釣魚台海面）平均風力將增強至7到8級， 最大陣風10級，船隻請特別注意。
最後氣象局也公布了未來2週天氣趨勢，一直到跨年前一天（12/30）前預估都還可能偏冷，第1週期初受鋒面及寒流影響，各地呈濕冷天氣，要到之後水氣減少，各地才會逐漸回復至多雲至晴的乾冷天氣；第2週各地氣溫持續偏低，迎鋒面降雨機率偏高；最後，氣象局表示第3-4週還有可能持續偏冷，不過不確定性仍大，氣象局將持續追蹤觀察。