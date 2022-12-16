楊佩潔遠赴澎湖家扶中心　佩服自立媽媽「堅忍不拔」

今年節目《食尚玩家》跨界推出「看見愛無限」特別企畫，透過實際行動讓愛發亮，由主持群分別到綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖五個離島進行節目錄製拍攝，「澎湖篇」將於今（16）日20:00正式上架《食尚玩家》官方YouTube頻道。
記者侯家瑜/綜合報導
此集節目主持人楊佩潔，到澎湖參訪家扶中心，不僅與孩子們一同舞蹈，更藉由與在地青年的訪談中，深入了解地理與社會條件所造成當地家庭的困境。家扶中心期望透過「菁英反哺計畫」邀請澎湖遊子回歸，將自身經驗分享給澎湖的孩子們，並教導孩子們為所愛堅持、永不放棄夢想。
而這趟旅程也讓楊佩潔相當有感，除了在地青年外，她亦拜訪了雖因家裡經濟支柱倒坍，卻為了生活與孩子，無怨無悔付出的自立母親，楊佩潔不僅敬佩自立媽媽們的用心，更感動母親們面對逆境展現堅忍不拔的精神與毅力，「小時候是別人照顧我們，現在長大了，就換我照顧別人。」
從小受澎湖家扶中心志工照顧長大的小月，在與楊佩潔的訪談中，表達長大後立志回饋澎湖與社會的願景，同一個玩具卻能將被寄託著的力量，傳承給家扶中心裡擁有著不同弱勢情況的每個人，透過小小的玩具將大大的愛傳承、分享出去，也讓主持人楊佩潔深受感動表示：「我想這就是一人一點力，愛就大無限。這樣善的循環，讓我踏實又感動！」