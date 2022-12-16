巷仔內／檢調搜索高虹安國會辦公室　保護傘條例炎上

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《憲法增修條文》規定，立委除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，此條例也被視為是「保護傘條例」，因此檢調多半選擇於休會期間展開搜索與約談動作，一次性進行收網，也因此本次在會期中展開調查實屬罕見。
根據《刑事訴訟法》規定，在政府機關內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場。游錫堃受訪多次重申，立法院依法配合，「我批准依法辦理。」於法此舉毫無問題，但也有人持反對意見，認為進到國會搜索儼然是「侵門踏戶」，立法院尊嚴更是蕩然無存。
有國會人士指出，國內憲政體系五權分立平行，這次是由司法院下級機關直接通知立法院，這是不對等的關係，應該要透過司法院代轉給立法院，這個動作要有。而且本會期是預算會期，假設一個很極端的情況，若高虹安屬司法及法制委員會，要針對司法院的缺失進行質詢，檢調若發動調查約談，是否就變相剝奪立委監督的權力，「每天請你去約談，不就形同羈押？」
該人士表示，若動用司法權讓立委權力無法行使，雖高虹安不在司法及法制委員會，但同樣能夠提案質詢，坦言雖法律沒有規範到這一塊，但也應該要明確規範寫進立法中，避免這種情況發生。批評檢調這樣大動作到國會，儼然是侵門踏戶，動不動就來辦公室把人帶走，無論立委是哪一個政黨，游錫堃身為立委的大家長，不該讓這種事情發生。
另有國會人士持反對意見，說明很多人誤以為調查搜索跟羈押都是保護傘範疇，保護傘是基於憲法增修條文規定，在會期間除非是現行犯，不然要經過立法院同意才能羈押或逮捕立委，搜索沒有這問題，混為一談應是因為過去搜索跟聲押通常是發生在同一天，檢調選在休會期間行動。
此外，即便是在休會期間要進國會搜索，都一樣要依照規定讓立法院知道，搜索的規定沒有休會與否的差異。另補充高虹安至今都還沒有辭掉立委，所以保護傘依然有效，如果檢調決定羈押已交保的高虹安，就必須經過司法院函文立法院，經過院會同意才可以羈押，這在2020年SOGO立委涉賄案時就有先例。
保護傘條例炎上，林俊憲直言，這問題根本不應該推到立法院來，因爲高虹安在上任前，只要一天之辭職，保護傘就一直有效，等於把是否同意羈押的難題丟給立法院，自己應該要知所進退，反問「為何還不辭立委？」
立法院證實高虹安本周遞出請辭書，生效日就在市長就職日當天，被譏諷是保護傘用好用滿，薪水同樣領好領滿，正當新科百里侯還在勝選的歡欣中，招兵買馬尋找小內閣，迎接政途新篇章，高虹安則爲涉貪案忙得焦頭爛額。
高虹安4年前辭去鴻海大數據辦公室主管職投身政治圈，更被視為郭台銘嫡系子弟兵，九合一大選後，一舉打破現任市長林智堅紀錄，成為史上最年輕的縣市首長，如今面臨從政以來最大危機，最終無論能否司法調查中全身而退，清新專業的「大數據女神」形象已逐漸模糊，反觀貪小便宜的慣老闆人設，短時間仍會持續「找安」。