林玉書《全明星》霸凌案！彭尊認了1場合：心理不平衡

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談到外界指稱，問什麼VLOG都沒有出現林玉書？彭尊則解釋，因為在錄的期間，林玉書的身體就有狀況，雖然很想透過影片，讓每位隊員被看見，「但說實話，真的，那一段時期玉書她參與的比較少。」
至於公益籃球賽活動那天，他坦承，那段期間是黃隊最辛苦的時候，「我老實說，誠實說，我有點滿頭問號，這兩周我都很少看到妳，結果再需要大量跑動的籃球賽看到妳上場，說實話，我不知道那時候要用什麼心情拍VLOG」、「我承認因為當時承受著龐大的團體賽訓練量，當下心情確實多少有點不平衡，很難即時去調適。」
不過，彭尊澄清，當天是有在休息室和林玉書打過招呼，對方的經紀人也在現場，實在不清楚為何會被曲解。此外，他也非常心疼領隊郭泓志，「郭哥花了很多時間跟玉書做溝通，絕對是整隊花最多時間的人」，就連比賽時還特別叮嚀男生們，「一定要守住玉書，不准她被打出去，你們知道嗎？」也不解郭哥竟然被誤解成一個傷害別人的角色。
最後彭尊強調，在團體生活會有衝突很正常，但黃隊成員從來沒有去霸凌、排擠別人的行為，「這個字眼，其實讓我們整隊就是非常受傷，它是一個莫須有的指控」，他感嘆，因為黃隊實在付出太多努力，結果卻被這件事情，抹黑掉所有的努力，才會想拍這部片回應，「我就只是想要捍衛我自己，捍衛整個黃隊」，也希望事情能告一段落，大家把焦點回到比賽上。（編輯：詹鎰睿）