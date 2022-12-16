辱李沐晴「吃別人老公」！蘿莉塔拒不道歉　遭判2月確定

林玉書《全明星》霸凌案！彭尊認了1場合：心理不平衡

▲彭尊（左）拍片澄清，黃隊絕對沒有霸凌的行為。（圖／翻攝自林玉書IG）
▲彭尊（左）拍片澄清，黃隊絕對沒有霸凌的行為。（圖／翻攝自林玉書IG）

娛樂中心/綜合報導

《全明星運動會》日前爆發霸凌風波，由郭泓志率領的黃隊，包含隊長壯壯、劉心語、彭尊等人都被質疑，有霸凌已經退賽的林玉書，相關消息也不斷在網路上延燒，也讓所有人飽受罵聲。對此，彭尊昨（15）日也終於發布影片做出回應，他也承認曾在某個公益籃球活動上看到林玉書時，心裡確實有些不平衡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭尊昨日在個人YT頻道表示，因為《全明星》的關係，他當下只想好好專心在比賽上，而面對這樣問題，他認為要非常尊重製作單位、領隊，以及所有人，因為無論回應什麼，都一定會有人受傷，也讓他很猶豫到底要不要拍這部影片。

談到外界指稱，問什麼VLOG都沒有出現林玉書？彭尊則解釋，因為在錄的期間，林玉書的身體就有狀況，雖然很想透過影片，讓每位隊員被看見，「但說實話，真的，那一段時期玉書她參與的比較少。」

▲彭尊坦承，在公益籃球賽活動那天看到玉書，心裡確實有點不平衡。（圖／翻攝自彭尊YT）
▲彭尊坦承，在公益籃球賽活動那天看到玉書，心裡確實有點不平衡。（圖／翻攝自彭尊YT）
至於公益籃球賽活動那天，他坦承，那段期間是黃隊最辛苦的時候，「我老實說，誠實說，我有點滿頭問號，這兩周我都很少看到妳，結果再需要大量跑動的籃球賽看到妳上場，說實話，我不知道那時候要用什麼心情拍VLOG」、「我承認因為當時承受著龐大的團體賽訓練量，當下心情確實多少有點不平衡，很難即時去調適。」

不過，彭尊澄清，當天是有在休息室和林玉書打過招呼，對方的經紀人也在現場，實在不清楚為何會被曲解。此外，他也非常心疼領隊郭泓志，「郭哥花了很多時間跟玉書做溝通，絕對是整隊花最多時間的人」，就連比賽時還特別叮嚀男生們，「一定要守住玉書，不准她被打出去，你們知道嗎？」也不解郭哥竟然被誤解成一個傷害別人的角色。

▲彭尊表示，他是有跟林玉書打招呼的，不懂為何會被曲解。（圖／翻攝自林玉書IG）
▲彭尊表示，他是有跟林玉書打招呼的，不懂為何會被曲解。（圖／翻攝自林玉書IG）
最後彭尊強調，在團體生活會有衝突很正常，但黃隊成員從來沒有去霸凌、排擠別人的行為，「這個字眼，其實讓我們整隊就是非常受傷，它是一個莫須有的指控」，他感嘆，因為黃隊實在付出太多努力，結果卻被這件事情，抹黑掉所有的努力，才會想拍這部片回應，「我就只是想要捍衛我自己，捍衛整個黃隊」，也希望事情能告一段落，大家把焦點回到比賽上。（編輯：詹鎰睿）


遭疑排擠林玉書！《全明星4》劉心語首發聲：不能誤會我

聲援林玉書也被罵！《全明星4》男神親曝心聲：我很同感

《全明星》林玉書陷霸凌風波！陳怡叡抱緊痛哭：辛苦妳了

郭泓志才是雙面人？IG沒追林玉書　隊員曝他私約做這件事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀