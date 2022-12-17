入冬首波寒流殺到！醫「4招」遠離皮膚乾癢：洗澡別太久
今（17）日寒流冷氣團南下，中央氣象局表示，白天起氣溫開始「直直落」，北部地區低溫僅攝氏11~15度，南部及花東地區則分別為攝氏18~22度，入夜後北部地區更只剩攝氏8度，光彩親子皮膚科診所主治醫師王麒惠表示，冬季出現「皮膚乾癢」的患者增加許多，尤其寒流時更需注意皮膚照護，抱括穿著、洗澡到家中環境等因素都要相當講究。
記者張志浩/綜合報導
王麒惠指出，入冬第一波寒流威力相當驚人，民眾除了將保暖衣物都用上外，門診也發現近期皮風冬季乾癢的患者又增加許多，而以醫師角度來看，想要在冬季做足皮膚照護，民眾能從穿著、洗澡、保養和環境等面向著手。
王麒惠提及，在寒冷的冬天，貼身衣物應「以棉製品且寬鬆為佳」，其餘如毛衣、尼龍類衣物比較適合穿在棉製品外層，才能避免刺激皮膚；而洗澡時，建議每日沐浴時間不需拉得太長，洗澡水溫勿過熱，藉此減少使用藥皂、過度清潔或刺激皮膚。
在皮膚保養的方面，王麒惠說，剛洗澡完的皮膚角質含水量較高，因此民眾在沐浴後，可以馬上「塗抹無香料乳霜或凡士林」，藉此加強保濕；最後則是「保持室內適當濕度」，在家中使用空調電暖器的同時，建議在室內放置1杯水，以維持空氣含水量並減少皮膚水分散失。