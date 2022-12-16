跨世代／修憲公投漏洞多？　下一步該從何努力

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而民進黨立委鍾佳濱則表示，由於一般民眾普遍對公投案無感，則是跟著政黨慣性投票，所以他認為，只要政黨願意真心誠意宣傳，選民自然就會增加參與。
最後張育萌也提到，台灣在制定憲法的這一方便其實是很進步的，我們並沒有在族群、性別、財產等方面進行限制，唯獨在年齡部分做了一個提醒，「這個年齡到底是一個限制，還是只是保障這個年齡的投票權，我覺得因為這次複決，才終於開起這個討論。」張育萌說。
而過去台灣在同婚議題上，由於公投不同意，因此以設立專法的方式頂替修改民法，不過部分民眾在不理解的狀況下，認為無論公投結果如何，都會導致議題通過，因此在這次複決案中選擇不投票，或者故意投下不同意票，為此，張育萌說：「我認為這已經不是修憲的議題，而是整個社會對政府的信任與否，以及政治感受的問題。」不過他也表示，台灣民主還很年輕，如何做到民主深化是未來的功課。
而在社會溝通部分，政治大學法律系副教授廖元豪則表示，要把18歲投票權的價值與需要，做到讓一般民眾接受。而對於目前有聲音討論，可以修法程序達到這個結果，他則憂心表示，「你要怎麼跟民眾說當初要修憲，而現在要修法？說服是一件很長的事，我覺得沒有得到社會一定程度的接受度，在這邊自己叫得很爽，這不是一個健康的態度。」
同時，廖元豪以美國男女平權修憲案為例，他說：「美國男女平權修憲案不過的問題之一，就是推動者從來不跟反對者對話。」他認為，一個理論要從少數說變成多數說，需要時間磨合、說服，才有機會促成共識。