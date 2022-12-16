深耕ESG、壯大海外經營 玉山金再獲菁業獎5項大獎
每兩年舉辦、有金融界奧斯卡之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎」今（16）日舉行第11屆頒獎典禮，玉山金控以長期致力於ESG永續發展之投入、跨境整合平台、深耕隱形冠軍以及培育優秀人才等優秀表現，再榮獲5項大獎，歷屆累計23項特優、11項優等，獲奬數持續領先金融同業。
記者顏真真／台北報導
玉山銀行總經理陳茂欽表示，菁業獎是一個促進國內金融同業彼此學習、激勵進步與創新的優良平台。玉山自1992年成立以來，就以「玉山成為世界一等的企業公民」為願景持續努力，期望跨越企業經營的3座大山，包括綜合績效、企業社會責任及永續發展，感謝評審委員肯定玉山在ESG面向的努力，頒予「最佳ESG獎–特優」以及「最佳企業金融獎–特優」兩大殊榮。
陳茂欽強調，如同今年COP27的主題「Together for Implementation」，玉山會將承諾化為具體實踐，與志同道合夥伴一起努力，共同打造一個充滿希望的美好未來。
不僅如此，在海外發展的面向上，目前玉山銀行在10個國家地區共有30個海外據點，並持續規劃佈建中。玉山銀行資深副總經理郭怡鷰表示，「每個國家環境不同， 根據海外據點所在的環境特色，採取不同經營模式」，將台灣經驗結合海外在地智慧，共同發掘海外商機、開拓新產品線，即使這兩年外在環境衝擊，但玉山藉由深耕在地業務，海外規模及獲利表現仍能質量並進、穩健成長，也榮獲「最佳海外發展獎–特優」肯定。
玉山強調「用心傳承，也要與時俱進」，金融業者必須不斷向前推進，共同進步與創新，在邁入第4個10年，玉山也將持續聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」3大策略主軸，並以「ESG永續發展」為使命，深耕專業、堅守核心價值，以靈活的策略與高度的執行力穩健發展，為顧客創造價值，邁向永續經營。