壽山動物園試營運　入園需先上網預購門票

壽山動物園歷經1年多的整建，今(16)日起以全新樣貌開放試營運，更加碼宣布設籍高雄的國民小學兒童，自試營運日起免費入園。今天高雄市長陳其邁帶領幼兒園小朋友開心走逛，與狐獴、水豚、紅毛猩猩等動物萌友們相見歡。陳其邁說，由於動物有518天沒有接近市民，重新開園期間，採取逐步開放的「人流控管」，讓園區動物重新適應人群，以確保遊園品質。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁表示，感謝邱文傑建築師負責總規劃，賦予動物園不同的意義，新動物園規劃「動物的自由之地、漫步空中長廊，還有親子的同樂天堂」三大主題，與其他動物園相較，擁有非常多的綠地與樹木，是一處悠閒舒服、推動動保教育的場域。
改造後的壽山動物園以更友善的環境重回大小朋友懷抱，硬體設施大幅翻新仍維持全票40元銅板價，是全台3座市立動物園中最親民的票價，再加碼回饋高雄0至12歲孩童免費入園。
壽山動物園表示，試營運期間採預購門票制，請民眾先至官網線上預約訂票系統完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。
高市府觀光局長周玲妏說，為慶祝壽山動物園REOPEN試營運，即日起至元旦連假，假日都有熱鬧的市集、精彩的街藝表演、舞台劇場，耶誕節假日再加碼親子台歌舞帶動，讓大家一起在歲末歡樂的氛圍中，共同見證壽山動物園的里程。