撿紙箱維生！男童「吃7年愛心麵包」 突說1句話惹哭店長
「我永遠不會忘記，第一次看到這位弟弟的模樣！」中壢一間烘焙坊的店長，在臉書發文分享，7年前的冬天，一名瘦小的男童穿著單薄的衣服，推了一台推車向她詢問是否能將紙箱撿走，她隨後裝了一袋麵包贈與男童，並表示以後肚子餓了隨時來拿麵包，男童就這樣接受店家幫助直到現在。桃市府社會局今（16）日也順利找到男孩，表示男童來自單親家庭，學校都有定期送物資關懷。
編輯中心/綜合報導
店長在安德尼斯烘焙坊臉書發文表示，7年前冬天，一名弟弟穿著不合時宜、完全不符合身型的衣服，拉著一台好重的推車，詢問能否將紙箱撿走，她沒有馬上答應，先轉頭進去店裡，裝了一袋麵包拿了一袋麵包給男童，並幫忙把紙箱搬上弟弟的推車，並叮囑他「姐姐在這裡上班，以後肚子餓歡迎隨時來找我吃麵包。」
店長表示，看著弟弟從小一到國一，依然還是好瘦小，冬季裡仍然沒有披上外套，直到晚上9點也還沒吃飯，唸了他幾句要好好照顧自己身體，沒想到過了15分鐘，弟弟帶了200元進店家表示，「姐姐，我今天想跟你買麵包，你不要請我吃，你也很辛苦……」
店長微笑收下後，再次叮囑要和阿公阿嬤好好過日子，並承諾只要這家店還開著，永遠歡迎弟弟來吃麵包，「目送他提著麵包回家，我的眼角濕濕的...」
根據《聯合新聞網》報導，社會局有順利聯繫上該名弟弟，對於自己被關注一事，他感到有些詫異。社會局指出，男童平日在校表現正常，他和姊姊由爸爸單親撫養，家裡還有爺爺奶奶，但學校都有定期送物資過去，生活還算穩定。（編輯：孫唯容）