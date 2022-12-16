郭台銘許願民眾不再受苦！BNT攜手永齡佈局癌症免疫療法

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郭台銘回憶，去年6月，眼見台灣處於疫情黑暗期，自己透過在德國商界的朋友牽線，鍥而不捨地與BNT高層溝通、爭取疫苗，甚至在7月份親自飛到德國總部。
「BNT是世界級、創新卓越的公司，它的mRNA技術不僅在這次疫情拯救了世界，也將對癌症治療帶來重大進展。」郭台銘表示，自己第一次覺得攻克癌症的願望似乎即將實現。
郭台銘說，經過無數次的線上討論，在今年1月，他邀請BNT高層來訪台灣，帶著他們到台大癌醫，認識台灣頂尖的癌症治療環境、醫療設備及生物科技，也讓BNT進一步理解台灣的需求，對癌症治療的合作擘畫藍圖。
今年7月，他再次帶著團隊到德國BNT總部，向BNT的創辦人(執行長Ugur Sahin及醫學長Özlem Türeci)簡報，希望針對華人好發的頭頸癌、他最重視的乳癌及血癌等癌症展開合作，也和BNT董事長、經營團隊針對疫苗生產製造等細節深度討論。
「一步一腳印，終於在今年的11月11日，我太太馨瑩和小女兒小嬡的生日這一天，BNT董事長、商務長、營運長及其團隊在台灣，與永齡健康基金會長期支持的睿田生技簽署合作備忘錄。」郭台銘說，這份合約是他給家人的禮物，也是他對台灣的承諾，台灣在抗癌的路上不能缺席，他也相信台灣有能力在癌症治療領域佔據「華人頂尖、世界一流」的位置。（編輯：孫唯容）