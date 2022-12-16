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郭台銘許願民眾不再受苦！BNT攜手永齡佈局癌症免疫療法

▲郭台銘宣布期待「對抗癌症，不讓親愛的家人離你而去。我曾有的痛，希望別人無需承受。」同時宣布永齡健康基金會將與德國BioNTech公司合作，在台灣建立mRNA 癌症免疫療法的臨床試驗中心。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘宣布期待「對抗癌症，不讓親愛的家人離你而去。我曾有的痛，希望別人無需承受。」同時宣布永齡健康基金會將與德國BioNTech公司合作，在台灣建立mRNA 癌症免疫療法的臨床試驗中心。（圖／翻攝郭台銘臉書）

編輯中心/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今（16）晚間在個人臉書貼文，許下2023年的新年願望，期待「對抗癌症，不讓親愛的家人離你而去。我曾有的痛，希望別人無需承受。」同時宣布永齡健康基金會將與德國BioNTech公司合作，在台灣建立mRNA 癌症免疫療法的臨床試驗中心。

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郭台銘指出，BNT（德國BioNTech公司）在官網正式宣布，將與永齡健康基金會攜手合作，並計劃在台灣建立mRNA 癌症免疫療法的臨床試驗中心。現在，BNT已經在台灣註冊辦事處，並啟動第一個合作項目：BNT113(頭頸癌疫苗)在台灣的臨床試驗。台灣可以參與mRNA跨世紀的癌症免疫治療，「我激動的心情，難以言喻！」

郭台銘回憶，去年6月，眼見台灣處於疫情黑暗期，自己透過在德國商界的朋友牽線，鍥而不捨地與BNT高層溝通、爭取疫苗，甚至在7月份親自飛到德國總部。

「BNT是世界級、創新卓越的公司，它的mRNA技術不僅在這次疫情拯救了世界，也將對癌症治療帶來重大進展。」郭台銘表示，自己第一次覺得攻克癌症的願望似乎即將實現。

郭台銘說，經過無數次的線上討論，在今年1月，他邀請BNT高層來訪台灣，帶著他們到台大癌醫，認識台灣頂尖的癌症治療環境、醫療設備及生物科技，也讓BNT進一步理解台灣的需求，對癌症治療的合作擘畫藍圖。

今年7月，他再次帶著團隊到德國BNT總部，向BNT的創辦人(執行長Ugur Sahin及醫學長Özlem Türeci)簡報，希望針對華人好發的頭頸癌、他最重視的乳癌及血癌等癌症展開合作，也和BNT董事長、經營團隊針對疫苗生產製造等細節深度討論。

「一步一腳印，終於在今年的11月11日，我太太馨瑩和小女兒小嬡的生日這一天，BNT董事長、商務長、營運長及其團隊在台灣，與永齡健康基金會長期支持的睿田生技簽署合作備忘錄。」郭台銘說，這份合約是他給家人的禮物，也是他對台灣的承諾，台灣在抗癌的路上不能缺席，他也相信台灣有能力在癌症治療領域佔據「華人頂尖、世界一流」的位置。（編輯：孫唯容）


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