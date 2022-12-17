寒流發威！下半天轉乾越晚越冷　明低溫極凍「下探5°C」

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週日持續受寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部低溫只有8到9度，台南至台中為9至10度，高屏及花東也只有11至13度，沿海空曠地區及近山區平地會更低，白天氣溫回升不明顯，北台灣整日溫度大概都在10度以下，其他地區也都偏冷，週休假期務必做好保暖工作。
下週一起寒流逐漸減弱，不過要留意清晨輻射冷卻效應，各地仍非常寒冷，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比週日清晨更低，白天隨著冷空氣減弱，氣溫回升幅度會較多，下週二白天則會更進一步回溫，這兩天中南部日夜溫差可達10度以上，請多留意；兩天水氣偏少，各地大多晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北及東半部地區有零星短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面挾「寒流」南下，各地有局部雨，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。各地區平地氣溫：北部15降至7度，中部20降至9度，南部12至24度，東部8至24度。明日至下週一清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。
吳德榮指出，下週一白天「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下週二天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。下週三至下週日另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。下週三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下週日，各地皆為晴朗穩定的天氣。下週三至下週日，白天在陽光下或不覺冷，但入夜「強輻射冷卻」作用加持，氣溫降得又低又快；仍應注意保暖、防寒。（編輯：倪浩軒）