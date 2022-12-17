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孫鵬狄鶯被騙了！付30萬救兒　律師竟是「騙扁小子」黃琪

▲孫鵬(中)狄鶯(左)夫妻為了替孫安佐(右)打官司，竟遭「騙扁小子」黃琪詐騙30萬元​​​​。（圖／狄鶯臉書）
▲孫鵬(中)狄鶯(左)夫妻為了替孫安佐(右)打官司，竟遭「騙扁小子」黃琪詐騙30萬元​​​​。（圖／狄鶯臉書）

編輯中心/綜合報導

「騙扁小子」黃琪，本名黃照岡，於2018年12月，趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐，在美國涉嫌製槍案要被遣送回台前，假冒歌手張清芳的前夫宋學仁秘書，打電話給孫鵬，聲稱可以幫忙介紹律師協助打官司，還冒用律師章寫訴狀給桃園地院，詐騙孫鵬夫妻30萬元。台北地檢署調查後，昨（16）日依違反律師法等罪起訴黃琪和借給黃琪律師用印的律師郭上維。

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▲黃琪曾假冒國泰集團千金蔡佳玲名義，在喜來登飯店訂行政套房，飯店監視器拍到他在櫃台辦理入房手續。（圖／社會中心翻攝）
▲黃琪曾假冒國泰集團千金蔡佳玲名義，在喜來登飯店訂行政套房，飯店監視器拍到他在櫃台辦理入房手續。（圖／社會中心翻攝）
據了解，當時孫安佐在美國因製槍案被關押200多天後，遭美方遞解出境。黃琪於是藉著孫鵬夫妻護子心切，假冒歌手張清芳的前夫宋學仁秘書，打電話聯絡孫鵬，聲稱可以幫忙介紹律師處理官司。

之後黃琪安排郭上維當孫安佐的辯護人，孫鵬、狄鶯也同意了，郭上維還飛到香港與孫安佐見面，並協助孫安佐聲請刑事提審。不過後來檢警在追查黃琪其他詐騙案時，赫然發現孫安佐的提審狀竟然是由黃琪撰寫，然後再蓋上郭上維的律師章，違法行使律師職務。台北地檢署於是依違反律師法起訴黃琪、律師郭上維。

不過郭上維卻喊冤，強調不知道孫鵬夫婦是透過黃琪介紹，而且自己確實有替對方處理工作，更聲稱提審狀是自己寫的，跟黃琪無關。案情真相究竟如何，屆時法院審理時應就可水落石出。

而孫鵬與狄鶯總共付了30萬元費用給黃琪，但從頭到尾都沒見到這位所謂「宋學仁的秘書」，被檢調詢問後，孫鵬夫妻才知道原來對方竟是有名的騙子。幸好後來孫安佐沒有再委託郭上維辯護，最終孫安佐案子也以公訴不受理作結，並未因黃琪介入詐財而受到影響。（編輯：倪浩軒）

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