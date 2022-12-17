小智要退休了！《寶可夢》播25年主角換人 網哭：比雕勒
25年來陪伴我們長大的「小智」，無預警傳出退休消息！人氣動畫《寶可夢》（舊譯：神奇寶貝）讓許多人從小看到大，從自己讀國小時，看到自己的小孩讀國小，至今仍深受大人小孩歡迎，不過在主角小智拿下寶可夢世界錦標賽的冠軍後，官方16日晚間在推特宣布重磅消息，明年1月13日起將播出《目標成為寶可夢大師》篇章，也是小智旅程的最終章，接下來會由新主角莉可、羅伊展開全新旅程，消息一出全網暴動，更多人在意被棄養於真新鎮旁邊的森林比雕。
記者黃韻文/綜合報導
小智在陪伴所有訓練家長達25年後，於日前終於奪下世界冠軍，當眾人還在感動之際，《寶可夢》官方認為這正是小智「急流勇退」的絕佳時機，因此在昨（16）日晚間於推特正式宣布，自2023年1月13日起播出《目標成為寶可夢大師》篇章、也是小智旅途的最終回。
從動畫預告視覺圖中可看到，小智的初代夥伴小霞、小剛都會一同回歸，還有每集的死對頭火箭隊，以及其他初代寶可夢等，全部共11集。預計明年4月開始，將由新主角少女莉可Rico、少年羅伊Roy，帶領《寶可夢 朱／紫》御三家：新葉喵、呆火鱷、潤水鴨展開全新旅程。
小智要退休的消息傳出後，立刻造成全網暴動，推特上「#サトシ引退」（小智引退）更成為關鍵熱搜，大批網友哀號聲不斷，不捨陪伴眾人25年的小智即將引退。只是小剛、小霞都回歸了，卻沒有特別提到1999年1月28日就被放生在常磐森林的比雕，也讓不少人打抱不平，「小智的嘴，騙鳥的鬼」、「比雕：乾」、「寧可相信大嘴雀，也不要相信男人的那張鳥嘴。」