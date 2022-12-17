中市科技執法有斬獲 空品感測器獲雲端物聯網創新獎

臺中市又拿獎了！由台灣雲端物聯網產業協會舉辦的「2022雲端物聯網創新獎」，昨（16）日舉行頒獎典禮，台中市政府環保局攜手行政院環境保護署與思維環境科技有限公司，共同以空品感測器結合物聯網科技，針對台中空氣品質進行環境治理及污染溯源智慧執法，成效卓越，獲頒優良應用獎項，由數位發展部數位產業署呂正華署長頒獎肯定。
記者金武鳯/台中報導
環保局長陳宏益指出，今年度台中空品感測器物聯網的應用績效相當亮眼，不僅於東亞地區唯一獲得國際賽事「智慧50大獎（Smart 50 Awards）」、「亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級肯定，現於雲端物聯網技術應用在空品智慧管理成果也順利通過「2022雲端物聯網創新獎」決選獲獎，對台中市智慧城市科技創新是最大鼓勵，未來將持續精進空品感測器物聯網功能、開發更多元環境治理措施，讓市民感受環保局致力改善空品的決心與成果。
環保局表示，台中市轄內各行政區皆布建空品感測器，總數達到1,411台，數量、涵蓋率高居全國之冠，今年度透過物聯網科技整合空品感測器數據、測站氣象資料、台中市內工廠資料，建置空品感測器物聯網平台，運用視覺化呈現感測器數據趨勢、大數據分析統計功能，使稽查單位可以掌握最即時的空品資訊、強化智慧執法，今年度共提供重大空污事件即時分析圖卡55件，輔助稽查單位限縮污染源，查獲裁處案件超過30件，裁罰金額超過800萬元，顯示空品物聯網結合智慧稽查，有助改善空氣品質。
環保局補充，台灣雲端物聯網產業協會為加速國內雲端物聯網產業發展，彰顯政府部門及民間企業在相關領域成果，特舉辦「2022雲端物聯網創新獎」競賽活動，活動主題包括各類雲端物聯網應用服務，如雲端運算、人工智慧物聯網（AIoT）、大數據、資訊安全、區塊鏈、智慧城市、防疫科技、ESG等相關領域。