推綠能教育結合互動 台電「綠潮世代展」科教館免費展出
台電今（17）日指出，台電綠能展館-電幻1號所與國立台灣科學教育館首度合辦《綠潮世代：前進！永續能源島》微型展，16日正式開展，展覽結合互動特色，現場打造融入電力調度概念的趣味球池，以及大型塗鴉儲能貨櫃，還有巨型蠟筆適合拍拍可愛美照。台電表示，展覽於科教館8樓中廊免費展出至明年2月底，期間更有多場DIY活動。
記者鄭妤安／台北報導
台電16日於科教館舉辦《綠潮世代：前進！永續能源島》微型展開幕典禮，現場由科教館館長劉火欽、台電公眾服務處副處長陳智宏及各界貴賓共同揭幕。台電說明，位於新板特區的「電幻1號所」是全台首座建於變電所上的綠能主題展館，致力透過教育、藝術與科技等情境式體驗翻轉能源教育，創造與社會有感溝通。
此次展覽包含「捉住自然裡的電」、「電力供需不浪費」、「光儲．電幻之旅」3大主題，首區把「縮小版電幻1號所」搬到現場，以移動式展具呈現電力起源法拉第電磁感應原理和五大再生能源，第二主題區則透過互動多媒體及電流互動球池，讓小朋友在玩樂之餘，還可化身電力調度員，挑戰維持電力供需平衡。
第三主題區「光儲．電幻之旅」則以國內首座「光儲合一」，結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能系統為範本，打造超大造型塗鴉貨櫃，除了參觀，還可在現場自由創意彩繪，象徵添加能量並儲存，還有超好拍的130公分巨型蠟筆。現場還特別將電幻1號所超人氣設施「VR六軸手臂機器人」迷你版移至科教館展區，機器人還會跟著展覽內容擺動起舞。
台電指出，電幻1號所今年以「綠潮世代」為核心，透過教具研發、館際串聯與全台入校推廣活動，將綠能教育帶出展館外，《綠潮世代：前進！永續能源島》展期即起至明年2月28日於科教館八樓中廊免費展出，期間同步與科教館合作推出能源繪本玩科學、能源餐桌及風力士手作工作坊等9場系列活動，