寒流挾鋒面4區又冷又暴雨 彭啟明8字曝「後面還有」？
今（17）日開始受鋒面及北方冷高壓影響，各地將呈現又濕又冷的天氣，氣象局稍早也針對全台4區域豪大雨特報，基隆北海岸呈現豪雨狀態，雙北、宜蘭則是大雨特報。根據氣象局指出，今天氣溫將逐漸「下樓」，到了下半天可能只有8度低溫，到了明天水氣收乾轉晴，但氣溫還是處於低處，北部全天氣溫只有約8-11度。對此氣象達人彭啟明在臉書上指出：「逐步探底進入隆冬。」解答民眾疑問「是否後面還有寒流」？彭啟明也說，至少現在看不到大幅回暖跡象，整體將轉冷，像下樓一樣，提醒民眾保暖防寒才是當務之急。
記者汪睿琦/綜合報導
今氣象局指出，苗栗以北、宜蘭17日到19日清晨都是酷寒時段，中南部、台東地區則是夜晨特別冷。其中台南以北、宜蘭地區只有約6-8度，本島最高溫則在台南、屏東、南高雄，來到10-14度。
另外，一直到週一持續受到寒流影響，雖然已經開始逐漸減弱，但大氣環境仍持續乾冷，而且風速減小，提供了良好的輻射冷卻條件，中南部、花東地區要留意最低溫的時間可能出現在週一清晨，空曠郊區或是靠山區都有10度以下低溫機會，最低溫可能會來到6度且不排除更低，日出後就會逐漸回溫，日夜氣溫變化會非常大。不過，北部地區晨間依然寒冷，只有9-10度左右，但最低溫的時間已經過去，白天起冷空氣減弱而且雲量減少，都有助於氣溫回升至15-16度。
「目前來看下週北方系統依然活躍，還是有明顯的冷空氣南下機會。」彭啟明指出目前狀況來看，至少會是冷氣團等級，至於是否進一步上修至強烈大陸冷氣團或是再度有寒流影響？「還得看後續預報變化狀況才能確定。」彭啟明強調目前氣溫是「逐步探底進入隆冬」，至少現在看不到大幅回暖跡象，整體將轉冷，像下樓一樣，認為「如果要準備，就當成是正常的冬天，該有的保暖衣服或防寒措施，要準備夠。」