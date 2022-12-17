大齡勝女好焦慮！陳喬恩霸氣撂一句話 網友：三觀超正
陳喬恩參加大陸實境秀和小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）結緣，兩人交往2年多，今年3月31日在大安戶政事務登記結婚。近日陳喬恩在陸綜《妻子的浪漫旅行》聊到女人晚婚的焦慮，霸氣直言：「姐43歲才結婚，怕什麼？！」
娛樂中心／綜合報導
該集節目結尾，陳喬恩和其他藝人談心，講到到了年紀還沒結婚的女性，她分享自己的心態，「我是40歲之後才結婚，但是我是那種，在40歲之前，我覺得我為什麼要去改變自己迎合別人，就因為我是大齡剩女嗎？」大家稱讚她保養得很好，根本看不出來年屆不惑，陳喬恩害羞大笑。
陳喬恩接著說，有些女生會憂心地哀嘆，已經30幾歲了，都還沒結婚，沒遇到對的人，已經對婚姻不期待、放棄了，她認為無論如何，永遠都要對婚姻抱持憧憬，這才是對的想法，不論妳年紀多大，「喂！姐43歲才結婚的，怕什麼？永遠都不要放棄這件事情，當妳遇到的時候就要抓緊，因為人只能活一次，而且可能真愛只會來一次。」
許多網友看完影片，紛紛留言肯定陳喬恩的觀念，「永遠不要為了迎合誰而去改變自己」、「該來的緣分不會錯過，喬恩的人生觀非常正確」、「不要被那些誤導，怎麼做自己才重要」、「53歲結婚都不算晚，沒有一定要結的婚，只有遇到對的人才願結的婚」、「優秀的人總是充滿自信，不要因為別人而產生婚姻焦慮」、「陳喬恩的三觀還是特別正的呢」！（編輯：楊穎軒）