魏哲家揭台積電赴日設廠主因　談去台化議題「門都沒有」

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魏哲家接續說道，半導體工廠買機器是最簡單的步驟，「難的是要有技，而且技術必須符合客戶以及自身產品需求」，他以台積電在台南設廠為例指出，當時公司已經在新竹廠發展成功，移到台南生產須派500至600人，其中也牽涉到員工是否攜家帶眷。
他強調，光是從新竹到台南，中間的難度已高，「更不用說到美國」，國家蓋工廠要去思考，自己工業化程度以及教育培訓的階段，「不是把工廠搬到哪個地方，哪個地方就會發展茂盛。」
魏哲家表示，台灣半導體發展是經過30多年的努力，若沒有協力廠商供應體系的共同努力，「台積電自己孤伶伶的，也沒什麼了不起」，這些過程並非一蹴可幾，當中必須經由很多因素及時間發展而來。
此外，針對日本攜手美國開發2奈米半導體製程，魏哲家認為不能說不可能，但如同「彎道超車」相當困難，他開玩笑稱，日本並無3奈米、5奈米、7奈米等先進製程技術，彎道超車的結果，保險公司會賠錢。
談到赴日設廠，魏哲家透露，到當地設廠是由於必須支援一個大客戶，若其產品賣不出去，台積電的3奈米、5奈米也賣不出去，因此策略上支援此客戶。
他指出，現階段台中廠有200多名來自日本的工程師在受訓，之後台積電會再派遣500至600名工程師前往日本，協助建置產線，但魏哲家也強調，台積電到各地生產，「完全是為了客戶，不是為了日本或美國政府」，以客戶需求為第一優先，「客戶要先成功，台積電才有生意做，才能成功。」