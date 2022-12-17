高虹安遭檢調搜索約談 柯文哲：有發line給她要她加油
民眾黨新竹市準市長高虹安近日遭到檢調搜索立委辦公室，並且遭到約談，雖然最後以60萬元交保候傳，不過已經引發社會各界議論。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（17）日表示，他認為到目前為止真的違反一般老百姓的常識，「到現在為止我都不曉得發生什麼事，這是在幹什麼，我看不懂。」不過柯文哲也透露，事發後有傳line給高虹安，希望她能夠加油。
記者丁上程／台北報導
柯文哲表示，對於整件事件他認為做事就中庸正道、符合比例原則。「也許民進黨可以想想看，他為什麼在北台灣會選到全軍覆沒？一個很大的理由就是打過頭了，選舉過程當中你不覺得打過頭了？」柯文哲說，民進黨打到連老百姓都覺得說「你在幹嘛」，已經不符合比例原則。
「到現在為止我都不曉得發生什麼事，這是在幹什麼，我看不懂。」柯文哲表示，高虹安一案檢調的處理方式，到目前為止真的違反一般老百姓的常識，「我還是希望司法是國家的最後一道防線，是可以被人民信任的，當然到現在為止還沒有達到這個標準，但是我們是希望他能夠進步。」
柯文哲也透露，事發後並沒有打電話給高虹安，擔心帶給她額外的壓力，「不過我有發個line給她，要她加油。」至於傳出民眾黨內部定調，將高虹安一案的戰場限縮在立法院內，柯文哲則表示在立法院的問題當然交由立法院回答，「我覺得該誰回答、該在哪裡處理就在哪裡處理。」