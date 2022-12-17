于美人遭冒用！衝警局報案嘆詐騙橫行 澄清沒教人做股票
台灣詐騙集團猖獗，且手法層出不窮，讓人防不勝防。最近臉書上出現許多冒用名人肖像的粉專或社團，說要教民眾做股票或是推薦民眾買保健食品，但其實都是假的，民眾若不注意，就很容易因為相信名人光環而上當。知名媒體人于美人也受害，今（17）日在臉書PO出報案單，強調于美人並沒有在教人投資，已向警方報案檢舉，呼籲民眾千萬不要受騙。
編輯中心/綜合報導
于美人臉書粉專昨日發文，強調「美人姊沒有教人做股票」，重複三遍並標註「沒有藍勾勾一律檢舉封鎖」、「不要再被騙了」等關鍵字，透露這幾天收到大量粉絲來信，相關證據都已收集並報警，提醒大家真的不要再受騙了，「美人姊沒有教人做股票」。
而今日更PO出前往松山分局中崙派將出所的報名單，可以看見報案事由註明「藝人于美人粉絲專頁遭人冒用，歹徒誤導粉絲進入投資社團進行詐騙，于美人之經紀人已至本所提告」。
于美人也表示，「由於詐騙橫行，我們已至警局報案，感謝松山分局中崙派出所的協助」，並再次強調「美人姊沒有教人投資」，呼籲民眾認明有藍勾勾認證的「才是正港的美人姊粉絲專頁」，不要被騙了！
據《聯合報》報導，于美人接受訪時談到此事，也不禁痛批詐騙集團實在可惡，不僅詐財更破壞了人與人之間的信任。（編輯：倪浩軒）