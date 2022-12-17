歐陽靖前夫道歉求復合 譚艾珍說話了：這過程真的不容易
作家兼演員歐陽靖2年前與日籍攝影師RK（小菅亮輔）登記結婚，但疫情導致兩人分隔兩地，感情變質，男方相隔近3年飛來台灣辦理離婚手續，登記前在戶政事務所向歐陽靖道歉，詢問是否還有轉圜的餘地，歐陽靖斬釘截鐵回絕。歐陽靖媽媽譚艾珍昨（16日）在臉書轉發愛女的文章，吐露為人母的心聲。
娛樂中心／綜合報導
歐陽靖發文表示，她和RK交往後，一起過著不富有，但簡單、幸福的同居生活，RK也靠著天分及自學，成為小有名氣的攝影師，不過對方得到了名聲、收入，卻也換來情緒焦慮、不安，脾氣變得暴躁與充滿嗔恨，「我盡了力在幫助所愛的人，但也換回一個得了恐慌症而片體鱗傷的自己」。
此外，歐陽靖說，當了媽媽之後，變得更確定自己想要追求什麼樣的生活，RK問是不是想要幸福，歐陽靖否認，指自己想要快樂與自由，「他懂我的意思了，快樂與自由是連他自己都沒有的東西，他沒辦法給我」。
譚艾珍看完女兒的文字，寫下：「想通了也放下了！人生旅程的道路就會更寬廣豁達，這個過程真的很不容易，最難的地方就是得靠自己釐清，因為自己才真正知道自己要的是什麼！」除了肯定、支持女兒的決定，也透露些許心疼。陶晶瑩在底下留言：「堅強又獨立，能即時停損是對自己的人生負責，加油。p.s.遍體鱗傷。」
網友給歐陽靖鼓勵也稱讚譚艾珍，「阿靖年輕能克服憂鬱，當媽後能堅強篤定，我覺得都是艾珍姐愛心陪伴來的，艾珍姐是很有智慧的母」、「超佩服妳！台灣一樣的處境說得出一樣有智慧的話的阿嬤，可能沒幾個，我是說真的，在整個過程，女兒有您這樣的媽，真幸福」、「只有自己最了解自己」、「艾珍阿嬤真的是很有大愛跟大智慧的長者」、「最棒也珍貴的是還有媽媽的愛支持著，自由與快樂真的人生很棒的禮物」！