寒流吃鍋衝全家！限兩天6.6折　雞白湯30元、牛肉爐152元

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平時優惠是3件8.8折的鍋物，今明兩天任選2件就可享6.6折，換算下來，原價180元的博多華味鳥雞白湯濃縮湯底包，裡面共有4小包，折扣後平均單包不到30元，就能輕鬆煮個人鍋；老四川螺螄粉、酸辣粉平均特價52元，海底撈番茄鍋底平均特價85元，對比超商原價來說都相當划算。不過各店庫存不一，建議先透過全家APP地圖功能，確認鄰近門市的鍋物庫存量再外出採買。
🟡即興開鍋指定促銷清單
（特價以2件6.6折計算，需購2件）
◾黃亞細肉骨茶湯底，原價299元，平均特價197元。
◾黃亞細叻沙湯底，原價349元，平均特價230元。
◾老四川螺螄風味粉，原價79元，平均特價52元。
◾老四川酸辣粉，原價79元，平均特價52元。
◾老四川烏梅汁，原價90元，平均特價59元。
◾老四川麻辣鴨血獨享包，原價199元，平均特價131元。
◾老四川麻辣豆腐，原價199元，平均特價131元。
◾詹粉-香辣粉，原價85元，平均特價56元。
◾鼎泰豐豐味香辣醬禮盒，原價250元，平均特價165元。
◾海底撈番茄鍋底，原價128元，平均特價84元。
◾海底撈酸辣牛肉冬粉，原價109元，平均特價72元。
◾經脆脆老油條椒香麻辣，原價99元，平均特價65元。
◾良金牧場紅燒牛肉爐，原價230元，平均特價152元。
◾寧記-麻辣鍋，原價230元，平均特價152元。
◾寧記-酸菜鍋，原價230元，平均特價152元。
◾三養火辣雞肉風味辣醬，原價169元，平均特價112元。
◾三養2倍辣火辣雞肉風味醬，原價169元，平均特價112元。
◾阿珠嬤韓式萬用辣椒醬，原價169元，平均特價112元。
◾阿珠嬤韓式柚子辣椒醬，原價169元，平均特價112元。
◾阿珠嬤韓式味噌醬，原價79元，平均特價52元。
◾阿珠嬤韓式辣椒醬，原價89元，平均特價59元。
◾東遠韓式辣牛肉湯，原價230元，平均特價152元。
◾東遠韓式豬肉泡菜鍋，原價230元，平均特價152元。
◾這一小鍋頤心菌菇鍋，原價230元，平均特價152元。
◾這一小鍋絕代三椒鍋，原價230元，平均特價152元。
◾THEMUGLE生活牛骨湯，原價230元，平均特價152元。
◾THEMUGLE生活泡菜鍋，原價230元，平均特價152元。
◾藍象廷泰式酸辣，原價230元，平均特價152元。
◾藍象廷綠咖哩，原價230元，平均特價152元。
◾點點心麻辣鍋，原價230元，平均特價152元。
◾點點心豬煲湯，原價230元，平均特價152元。
◾HelloKitty蜜芋甜湯，原價180元，平均特價119元。
◾HelloKitty紅豆紫米粥，原價180元，平均特價119元。
◾壹番屋辛口咖哩鍋湯底，原價230元，平均特價152元。
◾壹番屋起司咖哩鍋湯底，原價230元，平均特價152元。
◾博多華味鳥和風鰹魚昆布湯底，原價230元，平均特價152元。
◾博多華味鳥雞白湯濃縮湯底包，原價180元，平均特價119元。
◾Ichibiki牡犡鍋底用湯底，原價230元，平均特價152元。
◾Ichibiki赤味噌鍋湯底，原價230元，平均特價152元。
◾老四川川味酸辣粉條，原價359元，平均特價237元。
◾海底撈燕麥雙椒拌飯醬，原價120元，平均特價79元。
◾海底撈紅蔥黃豆拌飯醬，原價120元，平均特價79元。