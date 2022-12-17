10度過聖誕！新北德國耶誕村還有1天 暢飲熱紅酒超應景
今（17）日迎來寒流低溫猛攻，雙北今最低溫下探至10度冷吱吱。不過在這樣的低溫下過聖誕節超應景啊！新北觀光局首度與德國經辦處合作舉辦「德國耶誕市集」今就在新北耶誕城熱鬧開幕，集結52家最具德國文化特色攤販，現場包含德國傳統美食、節慶小物等，與民眾共度異國風情的雪白耶誕城。其中還有經典道地熱紅酒、傳統耶誕甜點「使多倫」等等商品，讓現場民眾直呼「真的像出國逛耶誕市集！」新北觀光局指出，德國耶誕市集明天還有一天，今天則是到晚間22點結束，還沒朝聖的朋友仍可以來共襄盛舉！
記者汪睿琦/綜合報導
今新北耶誕城化身為德國耶誕村，現場邀請許多來自德國的朋友帶著家鄉美食、飲品和各種商品，與臺灣民眾分享最原汁原味的耶誕文化傳統，與民眾們創造更多美好互動回憶。52家攤販擺出德國當地傳統過節才會吃的麵包糕點、裝飾用品等等，介紹給台灣民眾。其中還有德國代表性美食「德國豬腳」、講究手工製作的「德國香腸燉肉堡」，還有傳統耶誕節慶甜點「史多倫」、「德國啤酒」及豐富香料配方調製的「熱紅酒」，在板橋10度左右的氣溫下格外應景。
除了德國聖誕商品外，臺東縣政府今年也共襄盛舉，由王志輝副縣長率隊前來參加新北歡樂耶誕城活動，於會場推廣鳳梨釋迦及在地農產品，讓前來參與耶誕城活動的民眾，也可以品嘗臺東在地直送的美味。
觀光局提醒民眾，今天耶誕市集將營業到晚間22點，還沒朝聖到的民眾也可在明天11點後到板橋市府前廣場，體驗低溫「飄雪」的德國耶誕市集喔！