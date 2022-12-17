曾嗆殺陳時中！野馬男撞死騎士 二審「1理由」輕判2年半
桃園市一位23歲葉姓男子，於2021年8月闖紅燈超速撞死一位機車女騎士，一審遭判處4年8月有期徒刑，不過台中高分院二審時認為，葉男精神鑑定結果在智能不足邊緣、辨識能力顯著降低，加上與死者家屬以賠償510萬元達成和解，故減刑改判2年6月有期徒刑。全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，葉男曾在IG上發文表示要「刺殺陳時中」，引發社會關注，之後於2021年8月在苗栗縣竹南鎮德照橋十字路口，開車闖紅燈高速衝撞一輛機車，機車女騎士送醫不治。
事實上這不是葉男第一次開車違規闖紅燈，且葉男事後還在IG連續發出41則貼文，談論車禍表示「我的速度跟她的速度，剛剛好就是100％死角，連我都反應不了」，引發網友撻伐。
不過由於法院審酌葉男肇事後當場向員警表示自己為肇事人，符合自首條件，依過失致死與妨害公眾往來安全等罪合計判處4年8月有期徒刑。葉男提起上訴後，二審法院認為，葉男患有思覺失調症狀，過去多有脫序言行，精神鑑定結果在智能不足邊緣、辨識行為能力顯著降低，加上一審判決出爐後與死者家屬以賠償510萬元達成和解，故減刑改判2年6月有期徒刑。全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）