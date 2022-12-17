中市結婚率連2月蟬聯六都第一

根據內政部統計資料顯示，台中市今年10月折合年粗結婚率為5.85‰、11月為8.78‰，連2月高居六都之冠，且高於全國平均值(10月5.08‰及11月7.86‰)。市府民政局長吳世瑋表示，中市府推動各項社會福利，同時投入預算鼓勵市民婚育，今年起更降低公托月費、提高生育津貼，多方誘因加值下，穩健提升民眾婚育意願，讓台中市在逆勢中穩坐六都之首。
記者柳榮俊/台中報導
吳世瑋說，市府近年積極健全社福、文教措施及全市生活機能等，建構全齡友善的宜居環境，在市政團隊努力與市民配合下，許多政策開花結果，在近期揭曉的「2022縣市幸福指數大調查」中，市府以75.4%施政滿意度勇奪六都第一名，顯示市府站在市民角度，努力誠懇建設台中，獲得市民迴響，市府團隊也將持續攜手努力，讓市民宜居幸福好生活。
吳世瑋提到，盧市長上任前，台中市29個行政區只有5間公托，市府力推「公托倍增」計畫，截至目前全市公托數已增加到29間，預計今年底前還有6間完工，屆時公托數將達35間，並加碼補助托育費用及提高生育津貼，減少家長育兒負擔。此外，還恢復老人健保補助，敬老愛心卡的單趟車資補助由原來50元提高至85元，並持續普設關懷據點、日間照顧服務單位、布建長照ABC據點，全方位保障長者權益，減輕年輕人的照養負擔，打造台中市成為更美好的城市。
民政局表示，為提升民眾婚育意願，市府透過多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，穩健提升民眾安居台中生兒育女的意願，去年首度推出主題式聯誼活動成功吸引民眾興趣，6場系列活動，配對率高達38.66%；今年再加碼推出六大興趣主題、11場次活動，配對率更一舉躍升至50.9%，為年輕男女搭起友誼的橋梁，促成更多佳偶。
此外，市府年年舉辦聯合婚禮，邀請盧市長擔任主婚人為大家獻上滿滿祝福，並贈送實用又超值好禮祝賀新人，參加新人到全市任一戶所辦理結婚登記還可享有免規費。