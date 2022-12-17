內幕／侯友宜2024出場難題　需靠朱立倫解

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雖然藍營普遍都認為侯友宜是角逐2024的最佳人選，但最大的難題就是侯友宜才剛連任新北市長，不可能自行宣布參選總統，自然就不可能透過黨內總統初選贏得參選門票，因此必須仰賴黨中央直接徵召，才能為侯友宜解套。
2020年國民黨舉辦了總統初選，造成藍營內部極大紛爭與分裂，導致2020年總統、立委選舉大敗，黨內也十分擔憂，若走初選老路會重蹈覆撤。
而國民黨要以怎樣的形式產生總統參選人，黨主席的意志也極為關鍵，過去曾有傳言稱，朱立倫要提前舉辦初選，讓侯友宜沒辦法出場，藉此「卡侯」，但此說法已經遭到親朱人士駁斥。
黨內人士認為，朱立倫絕對不可能「卡侯」，朱立倫是聰明的政治人物，且他現在才60歲左右，還非常年輕，不可能搞砸總統大選，讓他未來的下半場人生走到哪都要被藍營吐口水。
據了解，近期有不少藍營政治人物試探性問朱立倫2024年到底會不會親自參選，得到的答案都是偏向否定，也符合朱立倫從九合一勝選開始，一再宣示，一定會「無私無我」的基調。
至於侯友宜的出場方式，熟悉新北的人士認為，侯必須放下身段跟朱立倫談，兩人必須有默契，這局才會成功。
該人士認為，侯友宜唯一正當的出場模式，就是由朱立倫三顧茅廬，而侯勢必也要堅持留在新北市長崗位，等時機成熟後，因為時勢所趨，再由黨中央直接徵召，為侯友宜解套，讓侯友宜能順利出線。
黨內人士也提到，過去侯、朱兩人其實關係不錯，侯更是朱立倫新北市的副手，只是後來侯聲量越來越強，誰也不想當第二，兩人才開始略有嫌隙，不過，現在眼下唯一能為侯友宜解決出場難題的，就只有朱立倫。
近期侯、朱也曾同場，兩人除握手外，還大大擁抱，讓不少黨內人士嗅到侯、朱合作的可能，國民黨要能重返執政，黨內團結絕對是首要課題。