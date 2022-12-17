台中耶誕嘉年華　美食地圖大公開

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市府經發局表示，美食地圖中包含與此次耶誕點燈主題「台中好甜」呼應，入選首屆台中好甜百大店家的「好事成霜」、「小庭找茶」、「巧遇農情」、「太陽堂老店」、「瑪露連」，也有周邊商圈推薦名店，繼光商圈的「繼光臭豆腐」、「G7越南火鍋」、「德利麵食館」，鄰近電子街商圈的「後引日料」、「北平福來順小館」，還有伴手禮老店雲集的自由路商圈「太陽堂老舖」、「陳允寶泉」、「新太陽堂餅店」、「九個太陽」、「聯翔餅店」、「丸文食品」、「幸福蕉點」。
此外，銅板美食所在的市場、夜市更不能錯過，在有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核中，台中市榮獲總星數達4923顆星，全國第一，此屆摘星樂活名攤也在地圖之中，有第二市場「嵐肉燥」、「三代福州意麵」；第五市場「丸東商行」、「珍味烤雞」、「麻糬之家」；中華路夜市「潭子臭豆腐」、「少年地瓜球」、「洪媽媽鹹水雞」、「陳家牛乳大王」等。
觀旅局指出，台中是特色美食、創新小吃發源地之一，今年為米其林第3年將台中納入評鑑城市，來到台中中城地區過耶誕，一定要參考「物有所值」的必比登推介名單，來趟耶誕賞燈及米其林美食之旅。
觀旅局強調，必比登推介的庶民美食精采多元，有最經典的台式料理「富鼎旺豬腳」、「范記金之園」、「富貴亭」、「醉月樓」、「台中肉員」，還有麵食料理的「上海未名麵點」、「阿坤麵」，江浙京菜的「沁園春」等，也推薦鄰近第五市場及第二市場的各式老字號巷弄美味，歡迎大家來台中嘗遍各式美食。
市府指出，台中火車站及綠川燈區鄰近美食還有「久流麵攤」、「阿水獅豬腳大王」、「古早味三代肉粥」、「正老牌香菇肉羹」、「進來涼冬瓜茶」、「阿仁羊肉羹」、「Hello Vietnam河內美食」、「東協廣場東南亞料理」、「有囍拉麵」、「汕頭牛肉劉」、「金埔韓式泡菜豆腐鍋」、「台灣陳沙茶火鍋」、「瓦庫麻辣鍋」、「Woopen木盆」、「飯飯」、「瓦庫燒肉」、「鐵鹿大街美食街」、「台中正老牌香菇肉羹」、「繼光香香雞總店」、「東東芋園」、「小惡魔雪莉貝爾創意冰品」、「久味大姐手工麻糬」、「宮原眼科」等。
柳川燈區附近美食則有「公園口大麵羹」、「台中大麵羹」、「丁山肉丸」、「茂川肉丸」、「李海滷肉飯」、「台中越南法國麵包工藝」、「天天饅頭」、「柳川素食麵」、「千大牛肉麵」、「柳川窟關東煮」、「驛站房東北酸白菜火鍋」、「陋巷之春老家牛肉麵」、「火曜二代目」、「好泰麵」、「春水堂創始店」、「香之園水餃牛肉麵」、「陳記蚵仔麵線」、「阿彬爌肉飯」、「味香鮮肉湯圓、三種冰」、「樂群早餐店」、「丸東商號」、「游記潤餅」、「榮貴素食」、「蚵仔粥」、「正老牌魷魚羹」、「早捌」、「老賴茶棧」、「馥蘿菈可頌專賣」、「四季春甜食店」、「阿斗伯冷凍芋」、「樂群冷凍芋」等
經發局補充，今年台中購物節一路到12月24日止，結合耶誕嘉年華，除可賞燈、吃美食、買伴手禮之外，消費還能登錄發票抽現金、智慧電車、時尚酷跑機、房子等大獎，歡迎民眾來台中「好看、好吃、抽大獎」一次滿足。