點亮繽紛聖誕夜　中市7期停車方便好逛街

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交通局長葉昭甫表示，市政公園停車場座落於市政、百貨商圈的7期核心區域，預期聖誕佳節將湧入更多人潮，為推廣市民朋友利用停車場所提供的899個汽車、400個機車停車位，紓緩周邊交通停車問題，特別布置溫馨的聖誕裝飾，吸引市民朋友至場內停放車輛，搭配週邊道路規劃與便利的大眾交通系統，多管齊下持續提升台中市交通服務品質。
交通局指出，除了市區洋溢聖誕美景，甫新啟用的豐原轉運中心也以花卉美景及公共藝術打造新亮點，同時擺設聖誕樹及聖誕紅，與台中國際花毯節、聖誕節互相襯托，散播歡樂節慶氛圍，讓轉運中心不只是轉運中心，更是生活中的美術館。
市民朋友使用大眾交通運輸系統的同時，可賞花賞木賞藝術，此外素食小夜市這週日12月18日轉移陣地到豐原轉運中心，營業時間從下午4時到晚上9時，由於明日剛好是台中國際花毯節展期最後一天，搭免費接駁車到豐原轉運中心的賞花民眾，可順道逛素食小夜市。
葉昭甫呼籲，民眾善加利用透過「台中交通網 APP」相關智慧停車資訊，查詢目的地鄰近停車場的即時剩餘車位資訊、停車費率等，點選導航即可連結至Google地圖，引導停放周邊停車場，還能預先規劃行車路線，避開道路壅塞路段，減少停車排隊等候時間。
交通局說，「台中交通網APP」具整合查繳停車費及線上購買月票功能，民眾可利用信用卡、活儲帳戶、行動支付、掃描一維條碼等方式立即查繳停車費，提供即時路況、停車資訊、公車動態、iBike、台鐵、高鐵時刻表，更整合即時剩餘車格、停車場位置及收費標準，歡迎市民朋友多多下載使用。