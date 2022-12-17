《原子》洪禹翔義賣會「邀天后闆妹加持」 2人關係曝光
從選秀節目《原子少年》發跡的KK（洪禹翔），8月就和經紀人許願可以辦一場公益活動，希望幫助吃不飽、穿不暖的孩童們，可以過一個溫暖的冬天。而籌備已久的「寒冬送暖二手衣物公益義賣會」，今（17）日終於登場，除了KK之外，也集結了同門藝人陳信愷，還有不少前輩們，包括天后闆妹、方馨、白家綺、吳東諺、賴薇如、楊蒨時和《小姐不熙娣》班底鄭方婷。
記者侯家瑜/台北報導
KK小時候就期許在開始有能力時，能夠對自己人生負責，也能為社會貢獻，他表示這次二手衣義賣，光是自己就捐出了1、200件衣服，「最貴的是一頂4000多元的帽子，我吊牌沒拆，也只帶過一次，只賣1500元。」KK認為在這過程中，不但能幫助弱勢孩童，還能讓粉絲「穿新衣」，更說每一件物品，都有噴上自己慣用的香水。另外，還有粉絲特地從台中上來支持，讓KK相當感動，KK現場也在粉絲的戰利品上簽名，十分親民。
KK表示在邀約其他藝人參與義賣的時，前輩們一聽到都爽快答應，包括白家綺和賴薇如，而相較來說，平輩比較困難，「他們可能會不想花時間在沒有效益、沒有費用的事情上，是不會對他們失望，但我相信積陰德這種東西，等他們長大一點就能理解。」也分享令他最受寵若驚的，就是目前還僅是網友的天后闆妹，「我在IG上分享過闆妹推出的益生菌並標註她，沒想到她就追蹤我，我當時也就抱持壯膽心態，問她要不要一起賣東西，結果她竟二話不說答應，我們甚至至今還沒見過面。」