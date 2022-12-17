國發會成立地方創生育成村 80團隊進駐研發產品亮眼
國發會中興新村活化專案辦公室為整頓中興新村閒置廳舍，去年11月成立全台最大的「中興新村地方創生育成村」，吸引來自全台80組團隊進駐，在產學界輔導下，已見創生成果，今日舉辦「地方創生育成村歡樂派對」活動，展見各團隊研發產品外，同步啟用育成市集，未來將提供創生團隊展售產品平台，以提高品牌及產品能見度。
記者金武鳯/綜合報導
配合聖誕節氛圍，今日啟用的地方創生育成市集場域，以大型禮物盒模式亮相，由國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴、將上任之南投市市長張嘉哲、勞動部勞動力發展署中彰投分署創客基地梁偉敏主任及地方里長等人，揭開象徵創生豐收的蝴蝶結，正式啟用市集營運，為育成村創生事業展開商業實戰的新里程碑。
中興新村地方創生育成村成立以來，以創生培力及輔導創業為主軸，一年來，先後已有80組創生團隊進駐，國發會不但提供免費辦公環境，每年還給十萬元補助，並定期邀請學者及產業專家開課輔導，團隊中已有做成成績的，包括從甘蔗渣開發出環保餐具，無人機噴灑農藥及智慧感測氣墊等，今日首度展出吸引產業者湧入交流參觀。
利用甘蔗渣開發環保餐具的是來自北部的鉅田潔淨公司，今年進駐中興新村，運用鳳梨渣、甘蔗渣回收做成餐具、杯子及杯墊，既創意又環保。另位於南投仁愛的初瓜瓜農場，原本只生產櫛瓜，生意有限，經過輔導研發出櫛瓜麵條、餅乾等，生意擴及全台。
成果展區因應聖誕節進行佈置，亦推出「中興知識王獎金挑戰賽」、「舞動村落 搖擺中興」、「育成村導覽」等活動，為冬日的中興新村增添熱鬧氣氛，也鼓勵民眾打卡上傳，向親朋好友分享育成村的歡樂氛圍。活動從下午延續到晚上，在聖誕燈點綴下熱鬧非凡；育成村團隊以循環創生、科技創生及服務創生等三大領域，歡迎各界朋友未來到訪中興新村，不忘一探育成村市集，體驗地方創生魅力故事、帶走滿滿的產業新活力！
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