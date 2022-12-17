《原子》陳信愷單身渴望浪漫聖誕節 送高檔禮卻收衛生棉
從選秀節目《原子少年》發跡的陳信愷，今（17）日出席同門藝人KK（洪禹翔）的「寒冬送暖二手衣物公益義賣會」，表示雖然目前還是單身，但每年都還是很期待浪漫的聖誕節，尤其是交換禮物活動，坦言自己送禮要求高品質，所以時常破費，無奈收到的禮物總是不如期待，笑說曾收過衛生棉、人蔘，而他也分享自己處女座的內向性格，坦言這2年之間歷經不少低潮時刻。
記者侯家瑜/台北報導
談到確立朝拍戲邁進的動機，陳信愷透露是在高三上表演課時，受到老師、同學們的鼓勵，「我小時候就夢想當偶像、當歌手，後來就誤打誤撞朝演員路前進。」事實上，陳信愷在出道前就從事過幕前、幕後的工作，儘管現在有經紀公司、接到戲約，私下還是有接一些零工，坦言先前都把自己關在工作室剪片，心情習慣被壓抑，導致有一陣子不太容易表達情緒，就連演戲、上表演課時，都會不小心進入「木頭人」模式。
不過陳信愷在拍攝戲劇《扳手阿發》後，逐漸找回自信，認為自己在工作上終於有些起色，「我以前話更少，現在有在慢慢進步中，努力找自己的定位。」認為和朋友出去玩，就是最大的放鬆，若有時間想嘗試露營、跳傘等戶外活動，而在錄製節目《綜藝大集合》後，也發現自己對實境節目有興趣，「我其實滿想去《全明星運動會》，看到他們划龍舟覺得很有趣，我擅長游泳，我本來就是運動掛的男孩。」