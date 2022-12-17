翁立友有喜了？遭爆「悄訂婚」　本人親回：開心被祝福

無名女神「懷渣男小孩」早產夭折！被逼離婚還自願當小三

▲無名女神翠蕊上節目分享失敗的第一段婚姻，透露自己懷孕早產，小孩還夭折，前夫當時還外遇，逼她離婚。（圖／翻攝自翠蕊臉書）
▲無名女神翠蕊上節目分享失敗的第一段婚姻，透露自己懷孕早產，小孩還夭折，前夫當時還外遇，逼她離婚。（圖／翻攝自翠蕊臉書）

娛樂中心／綜合報導

無名小站是許多7、8年級生的回憶，雖已走入歷史，不過也捧紅不少網紅，其中在2007年曾獲得「無名小站TOP1正妹」的翠蕊，當年因為一張比基尼照爆紅，近年轉為主持人兼部落客的她，經常在社群媒體分享生活，還上節目分享失敗的第一段婚姻，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
已經40歲的翠蕊日前上節目《姊妹亮起來》，談到初戀男友，她表示自己在15歲出道時就與對方在一起，大約20歲的時候，她發現自己有多囊性卵巢，不易懷孕，10年來兩人分分合合，都是因為對方劈腿。直到她25歲事業達到巔峰時，她卻發現自己懷孕了。

▲翠蕊在15歲出道時就與前夫在一起。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）
▲翠蕊在15歲出道時就與前夫在一起。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）
翠蕊坦言，她當時覺得和前男友已經在一起十年，且不該把孩子拿掉，加上認為如果有孩子，對方就會成熟一點，就決定和對方結婚、將孩子生下來。但她不知道自己還患有子宮頸閉鎖不全，需要安胎，導致在六、七個月的時候突然破水，住院安胎3周仍早產，最後因併發感染，女兒才出生12天就走了。

翠蕊說，在33歲時，也就是結了婚之後的八年，老公又外遇了新公司的秘書，但她當時被愛沖昏頭，甘願忍耐，還說：「沒關係我跟你離婚，我當小的都沒有關係。」坦言自己是比較傳統的女人，覺得離婚不好，加上自己15歲就跟對方在一起，已經18年了，生活中無法沒有對方，才會委屈求全，還將房子讓給老公和小三，自己回娘家住，隔幾天再回去替他打掃家裡，「我這麼委屈，是想挽回這個人，比鐘點女傭還不如」。

▲翠蕊前夫當時外遇，她還自願當小三，就是不想和對方分開。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）
▲翠蕊前夫當時外遇，她還自願當小三，就是不想和對方分開。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）
後來因為承受太大壓力還患上憂鬱症，體重甚至僅剩39公斤。最後，男方為了給小三名分，強押著她去辦離婚，她才真正清醒，直嘆：「狗改不了吃屎。」還好後來她再婚遇到第二任老公，兩人生下一名可愛女兒，婚姻幸福美滿。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

吳宗憲「最美小女兒」首露臉登雜誌！IG曝光　粉絲瘋朝聖

向太公開「香港豪宅」全是精品包！馬雲見銀箔牆面也震驚

佳娜認「錢都祖雄出」！不接受AA制：讓我付為何還需要他

小禎無奈喊「政府都不管」！忍3年氣炸：詐騙集團不要臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀