無名女神「懷渣男小孩」早產夭折！被逼離婚還自願當小三

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翠蕊坦言，她當時覺得和前男友已經在一起十年，且不該把孩子拿掉，加上認為如果有孩子，對方就會成熟一點，就決定和對方結婚、將孩子生下來。但她不知道自己還患有子宮頸閉鎖不全，需要安胎，導致在六、七個月的時候突然破水，住院安胎3周仍早產，最後因併發感染，女兒才出生12天就走了。
翠蕊說，在33歲時，也就是結了婚之後的八年，老公又外遇了新公司的秘書，但她當時被愛沖昏頭，甘願忍耐，還說：「沒關係我跟你離婚，我當小的都沒有關係。」坦言自己是比較傳統的女人，覺得離婚不好，加上自己15歲就跟對方在一起，已經18年了，生活中無法沒有對方，才會委屈求全，還將房子讓給老公和小三，自己回娘家住，隔幾天再回去替他打掃家裡，「我這麼委屈，是想挽回這個人，比鐘點女傭還不如」。
後來因為承受太大壓力還患上憂鬱症，體重甚至僅剩39公斤。最後，男方為了給小三名分，強押著她去辦離婚，她才真正清醒，直嘆：「狗改不了吃屎。」還好後來她再婚遇到第二任老公，兩人生下一名可愛女兒，婚姻幸福美滿。（編輯：郭佩蓉）
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