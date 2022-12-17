跨年不開車！高雄跨年演唱會交通管制及疏運措施

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張淑娟說，跨年活動當天(31日)周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，自111年12月31日15時至112年1月1日1時30分，實施三階段交通管制，而為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。
張淑娟指出，在疏運措施部分，會場周邊實施交通管制，且無停車空間，建議民眾多利用捷運進出會場，搭乘捷運至紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場，捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時，且加密班次至3分鐘一班，班次密集且快速。
張淑娟說，預期跨年人潮眾多，考量C4-凱旋中華站、C5-夢時代站緊鄰會場，為確保熱區人潮安全，熱區兩輕軌站C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，配合人流管制17時後不提供服務，如要利用輕軌進出會場的民眾，請由前後站C3-前鎮之星站或C6-經貿園區站上下車。
至於散場疏運部分，捷運將延長營運時間至元旦凌晨2時、輕軌延長營運時間至元旦凌晨1時30分(端點站最後一班發車時間)，行經會場的市公車路線，包括小港幹線(69)、三多幹線(70)、林園幹線(紅3)延長營運至凌晨1時，台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾。
張淑娟並指出，交通局為加強服務捷運橘線往來會場民眾，加開橘線文化中心站─跨年活動會場免費接駁專車，進場服務時間為當日22時至23時，散場服務時間則為當日23時30分至凌晨1時0分，歡迎民眾多加利用。