黃國倫一見鍾情蔡康永創作　眼光狠準相中「這一句」

黃國倫、寇乃馨夫妻倆日前攜手前往觀賞「蔡康永創作展」，黃國倫對「管它的」作品一見鐘情，他直呼：「這是康永這次創作系列的第一張作品，這張是最好的！」而蔡康永得知自己「心頭好」被黃國倫買走，忍不住驚呼：「我沒想到它會落在你手裡！」
記者侯家瑜/綜合報導
巧的是，這幅畫現在正被蔡康永選來設為臉書社群的頭像，直言是這系列作品中的頭一張創作，他問黃國倫為何特別鍾情這幅畫？黃國倫說對於這3字有強烈共鳴：「在這個時代，如果你管太多，那就什麼都不要做了。管它的，就去做吧！《管它的》也呼應我當年站上鳥巢開唱那種『幹就對了』的人生態度。」
周杰倫和黃國倫皆是華語樂壇代表性人物，這2位在不同年代，各自寫出了無數人青春的傑出音樂創作人，歌而優的下一個目標，竟然不約而同地描準藝術圈，周杰倫近年熱愛研究藝術有成，不但剛入手畢卡索大作，近日也在《蔡康永創作展》中眼明手快，十分霸氣地搶先購入3張畫作。
黃國倫笑稱這次被蔡康永點燃了畫魂，「看了康永的創作展後，我看到他勇於創新的無限可能性，覺得很感動！竟讓我有種『管它的』，想再重拾畫筆的衝動。」擁有超過170把世界珍稀吉他的黃國倫，甚至想辦個結合吉他、音樂與畫作的多媒體綜合展。