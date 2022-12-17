明晨雙北繼續凍！「雨勢收乾」時間曝 週三又一波逃不掉
低溫急凍還要再一天！今（17）日寒流正式報到，全台呈現又濕又冷的情況，讓民眾直呼吃不消，不過氣象局指出「明天更冷」，清晨雙北市氣溫將在7度左右，宜蘭、桃竹苗則在8度以下。雨勢部分，氣象局預估今天午夜前後就能收乾，明天一整天則呈現乾冷晴天的天氣。寒凍天氣將一直持續到週一，除了中南部、花東地區清晨還是會有8度左右低溫，其餘各地白天溫度預估將回升至15度左右。溫暖情況一直持續到週三，氣象局預估將又有一波冷空氣南下，屆時三、四、五氣溫可能又將再降一波。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠指出，明天一整天大約是寒流冷空氣最強的時間，各地天氣都是寒冷狀態，北部地區清晨最低溫只有8度左右，雙北市可能會下探到7度，連江縣則是全台最低，來到6-7度；而南部、東部地區清晨氣溫則還是有10度以上的溫度。大約6點開始進入白天後，北部地區到白天仍是處於7-10這個區間，中南部研判因有太陽照射的關係，白天氣溫則會回升至15度左右。
至於雨勢何時會停？曾昭誠指出，今天深夜過後雨勢就會開始趨緩，時間點大約落在午夜前後，只剩東半部、大台北山區、南部山區會有零星陣雨出現。
風力部分，東北風明顯偏強，臺灣東北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽平均風力8至9級，最大陣風11級；臺灣附近其他各海面平均風力7至8級，最大陣風10級，提醒船隻請特別注意。強風一直到明（18）天，上述各海面平均風力才將稍減弱。
曾昭誠說，這波寒流極凍情況將持續到週一就會得到回暖，清晨預估只剩中南部、花東地區還是有6-8度左右低溫。到了白天氣溫就會開始往上走，北部地區預估可以回升到15度左右，中南部則大超車來到接近20度。
此外曾昭誠補充，週三預估將又有一波大陸冷氣團南下，三、四、五三天各地民眾可能又要忍受一波寒冷天氣。不過曾昭誠解釋，週三的寒流目前來看僅屬於「強烈大陸冷氣團」，並還沒有到寒流等級，氣象局也將持續觀察補充，請民眾這幾天可多加注意。