PLG／領航猿主場封鎖國王 毀掉楊敬敏紀錄之夜喜迎4連勝
桃園璞園領航猿今(12/17)於主場迎戰新北國王，領航猿首節落後，但於第二節找回團隊節奏，陳昱瑞於上半場結束前，完成壓哨三分演出，帶領球隊拿回領先優勢進入下半場，第四節開局更打出一波15比1，終場以88:74擊敗新北國王，收下4連勝。
記者黃建霖/綜合報導
提及團隊表現，總教練卡米諾斯認為，雖於開局落後，但後續拉高防守強度，找回比賽節奏，「好的防守是帶領今日走向勝利的關鍵」，除防守態度積極外，桑尼表示：「場上球員把握空檔出手機會，這是一場屬於團隊的勝利。」領航猿共有五位球員得分超過10分，其中，拿下全隊最高18分的陳冠全，更有三分球命中率80%的火燙手感，他將好表現歸功給隊友，感謝隊友傳球讓他能有好的發揮。
近期賽後勝利慶祝的「礦泉水浴」，逐漸成為領航猿的團隊樂趣，賽前陳昱瑞受訪時點名「希望為桑尼慶祝」，他笑稱：「他平常認真、看起來很兇，被潑水應該很好玩」，如今成功預言，桑尼打趣回應被潑水慶祝的心情「真的蠻冷的，希望下次有熱水。」
此役陳冠全得到18分6籃板3助攻，桑尼15分8籃板4助攻，盧峻翔 12分5籃板1助攻；國王主將楊敬敏這場成為聯盟首位生涯得分突破1000分球員，但可惜未能助球隊拿下勝利。