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OPEN將飛走了！大氣球突「飄向遠方」　主辦方：還沒找到

▲OPEN將氣球飛走。（圖／翻攝高雄大小事臉書）
▲OPEN將氣球飛走。（圖／翻攝高雄大小事臉書）

編輯中心/綜合報導

高雄市夢時代今（17）日舉行「OPEN！大氣球遊行」，沒想到壓軸主角OPEN將，今晚疑似因為強風，飛走不見蹤影。對此，主辦單位證實，大氣球被強風帶走，目前還不知下落，呼籲大家幫忙協尋，讓OPEN將趕快回家。

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今天高雄雨勢在下午稍微停歇，「OPEN!大氣球遊行」順利舉行，除了有OPEN家族外，還有Hello Kitty、史努比、蛋黃哥等 17 顆超人氣大氣球，與民眾見面。

▲OPEN將氣球飛走。（圖／翻攝高雄大小事臉書）
▲OPEN將氣球飛走。（圖／翻攝高雄大小事臉書）
沒想到，傍晚卻傳出OPEN將大汽球疑遭強風吹走，一名王姓網友在臉書社團高雄大小事貼出事發影片，並表示「夢時代OPEN小將真的open了」，只見畫面中，OPEN將大汽球被吹上天空，隨後不見蹤影。此外，小桃氣球疑似差點飛走，不過被一旁的工作人員及時阻攔。

▲小桃氣球也差點飛走。（圖／翻攝高雄大小事臉書）
▲小桃氣球也差點飛走。（圖／翻攝高雄大小事臉書）
民眾見狀紛紛留言表示，「笑死，頭也不回的走了」、「直接變天燈」、「下班了，先走了」、「想飛去哪裡」、「太冷跑走了」。

主辦單位指出，原先預計夢時代OPEN將在夜間展示，不過因為一陣大風，造成繩索斷裂，OPEN將因此飛走，第一時間已經通報市府，也派人出去協尋，希望找到open將的下落。（編輯：孫唯容）

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