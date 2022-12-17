PLG／呂政儒陷入外線手感低潮　莫瑞：我們還是相信他

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易籃再戰後，富邦迅速拉出一波16:6的攻勢，鋼鐵人找不到提升進攻效率的方式，最多落後到33分，比賽結果至此也大致底定，客隊吞下本季的第8場敗仗。
這場比賽鐵米得到兩隊最高的32分，另外還有10個籃板，鑀倫則得到21分，陳又瑋7分6籃板4助攻，他們沒有其他球員得分超過5分。富邦方面強森攻下27分14籃板，辛特力25分8籃板8助攻，陳范柏彥上場16分鐘攻下18分。
莫瑞賽後表示，這場比賽還是能看到球隊整體的進步，比賽中更加團結，但第二、三節他們打得比較亂，讓對方拉開分數，勝負也從此定調。洋將鐵米則是說，「每一場比賽用百分百的態度去打，展現出自己的成果，主要還是進攻端有一些乾旱期，防守沒有做出停止對方進攻的動作。第一節曾打得不錯，但沒能持續下去。」
呂政儒上一季場均可投進2.9顆三分球，得到16.3分，這一季狀態卻快速下滑，場均4.2分，三分命中率僅有1成。少了他這個得分點，也讓球隊打得比較掙扎。
莫瑞受訪時表示，「我們還是很相信政儒，畢竟他是一名老將。今天在比賽尾聲時也有把他放在場上，讓他調整手感，因為最近他的命中率不是很理想。」另外，莫瑞也直言，球隊得分集中在兩位洋將上，未來要打出競爭性，一定要有本土球員紓解這方面的得分乾旱。