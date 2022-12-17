謝忻衝泰國享受「大人的旅行」爆豔遇？粉絲瘋猜：那是誰
女藝人謝忻（本名：謝若葦）經常在社群平台分享生活，近日她到泰國曼谷旅遊，今（17）日也在臉書曬出美照，只見她在機車後座自拍，更透露：「這就是大人的旅行。」不過眼尖網友也好奇騎車的男人是誰，紛紛留言猜測，「誰載你？」她也親自解答：「Uber」。
娛樂中心／綜合報導
謝忻在臉書發文，表示：「曼谷的空氣又溼又黏，但來自基隆的我並沒有任何埋怨。比較可惜的是汽機車此起彼落的喇叭聲，時不時打斷刻意放空思緒的意念。」她回憶說道：「2022年的天使之城，跟12年前第一次初來乍到時一樣地嘈雜，卻也活力不減。CentralWorld 一帶還是那麼繽紛熱鬧，斜對面的四面佛信徒虔敬依舊，唯獨少了裊裊香煙」。
謝忻接著說，「黃昏的考山路人聲鼎沸，背包客也絡繹不絕。隨遇而安的行程很愜意，無需牽就旅伴，想吃就吃、想走就走、想歇就歇，慵懶地賴在旅館房間的大床上也怡然自得。獨立、放鬆、融入、享受，這就是大人的旅行。」並PO出一張坐在機車後座的自拍照，看起來心情相當愉悅。
貼文一出，網友紛紛留言，「這樣拍好唯美浪漫」、「小心感冒，注意安全」、「跟誰去啊，要小心欸」、「謝忻好美」、「旅途平安愉快」、「好漂亮」、「美女，有豔遇嗎？呵」、「好好休假」；也有不少網友猜測司機身分，「誰載你？」「給誰載？」「怎麼沒有戴安全帽」，對此，謝忻也親自回應：「Uber，司機沒有幫我準備」。（編輯：郭佩蓉）