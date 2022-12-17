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譚艾珍嘆歐陽靖離婚過程不易　陶晶瑩「勵志留言」引共鳴

▲陶晶瑩留言鼓勵譚艾珍。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.30）
▲陶晶瑩留言鼓勵譚艾珍。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.30）

記者侯家瑜/綜合報導

藝人歐陽靖前年和一名日籍攝影師RK完婚，不過因疫情與RK分隔兩地、聚少離多，分居2年後決定離婚，2人也於12日正式簽字，而歐陽靖也透露前夫有在戶政事務所試圖求復合，但自己早已心灰意冷。歐陽靖媽媽譚艾珍今（17）日凌晨，透過臉書轉發女兒文章表態看法，陶晶瑩則在下方留言「遍體鱗傷」。

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▲RK 5年前幫歐陽靖拍的藝術照。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
▲歐陽靖日前辦完離婚手續。（圖／歐陽靖臉書）
歐陽靖還透露前夫在辦離婚手續前，很誠懇地向她道歉求挽回，不過自己卻以「回不去了」婉拒，她分享當了媽媽後，變得更確定自己想要追求的生活，認為快樂與自由是最無可取代的，也明白前夫現階段無法給予。

▲譚艾珍和前女婿RK還是好朋友。（圖／歐陽靖臉書）
▲譚艾珍支持女兒。（圖／譚艾珍臉書）
譚艾珍事後也轉發女兒文章，寫下：「想通了也放下了，人生旅程的道路就會更寬廣豁達，這個過程真的很不容易，最難的地方就是得靠自己釐清，因為自己才真正知道自己要的是什麼。」陶晶瑩看到後有感而發，親自留言鼓勵：「堅強又獨立，能即時停損是對自己的人生負責，加油，p.s.遍體鱗傷。」此留言也獲得400多人點讚認同。

▲陶晶瑩留言引共鳴。（圖／譚艾珍臉書）
▲陶晶瑩留言引共鳴。（圖／譚艾珍臉書）
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