《財閥家》宋仲基、李星民「車禍超逼真」！幕後真相曝光
由南韓演員宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》收視率屢創新高，在第11集中，宋仲基和李星民發生嚴重車禍，讓劇迷看得膽顫心驚，不過最近官方也公布拍攝花絮，揭開車禍「真相」，讓大批網友笑翻，紛紛直呼「哇，都這麼演的，哈哈哈哈演員都好厲害」、「演員真的很厲害」、「要夠會搖、夠力，才能演出這種感覺啊」。
娛樂中心／綜合報導
影射韓國三星集團李秉喆（李在鎔爺爺）的熱播韓劇《財閥家的小兒子》收視不斷創新高，在第11集中，男主角陳導俊（宋仲基 飾）和爺爺陳養喆（李星民 飾）在前往記者會的路上發生嚴重車禍，逼真程度讓大批劇迷看得目瞪口呆，紛紛替演員捏了一把冷汗。
不過，近日官方也在YouTube發出拍攝車禍的幕後花絮，只見大貨車真的撞向無人的兩輛轎車，沒有靠任何特效；而宋仲基與李星民則是在車內「瘋狂左右搖晃」，營造出被車撞擊的晃動感，直到導演喊「卡！」他們才停下來，忍不住笑場。
除了演員們賣力搖晃，還得靠攝影師專業的掌鏡，以及化妝特效師上前補上受傷妝容，宋仲基與李星民甚至互灑像是玻璃的碎屑道具，營造出車窗玻璃受到撞擊後，噴灑到臉上的驚悚感。影片一出，網友也紛紛留言，「演員們演得熱血沸騰，我卻笑噴了哈哈哈，感謝宋仲基和李星民的辛苦付出」、「演員真的很厲害」、「一個影片可以看出拍一部劇需要多少人的力氣」、「要夠會搖、夠力，才能演出這種感覺啊」。（編輯：郭佩蓉）