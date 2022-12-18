巷仔內／阻脫北潮！蔣萬安生育、居住政見　考驗執政火侯

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針對補助提高財源，前新北市教育局副局長蔣偉民表示，補助計畫經費由台北市民政局、衛生局及教育局共同負擔，總預算足以容納。但相較柯文哲任內推出生育獎勵金，自民國111年3月17日(含)以後出生新生兒，第一胎2萬元，第二胎2.5萬元、第三胎3萬元。蔣萬安版本則「一舉提高2萬元」，其中第一胎4萬元，更達全台各縣市之最；如今，北市仍面臨龐大財政問題，未來如何開源節流因應？將會是上任後的一大課題。
針對居住正義部分，蔣萬安也提「青銀換居」政見，宣稱在老公寓旁新建有電梯的社宅，並計畫將原先住在老公寓的長者，搬入新蓋好的社宅中；於後老公寓經北市府整修，可再透過「包租代管」提供給青年族群承租。
不過，除屆時興建社宅，預算花費是一筆不小的數字，如何確切落實居住正義？更是考量要點。舉例來說，青銀換居收老宅整修後承租給青年，以此活化整體空間運用；不過，老公寓多為民眾私人財產，北市府未來如何說服屋主或租客搬出？還需考量繼承、利益及整合等諸多溝通上的問題；另外，參考柯文哲2014年上任，喊話8年要蓋5萬戶社宅，最終僅完成2萬戶宣告跳票，可見執行難度之高。
值得一提的是，蔣萬安日前公布小內閣名單中，向新北市長侯友宜「借將」，找來熟稔財務、都更的新北市財政局長李泰興接掌北市府秘書長一職。此外，蔣萬安也喊話上任後要成立「人口對策辦公室」，全力拚人口回流，將青壯年留在台北。
總結而論，全台「租屋黑市」問題依舊嚴峻，加上台北市租金成本過高，連帶導致物價上升；更因近幾年北市招商成績不亮眼，壓縮了整體經濟發展。蔣萬安市府雖有決心解決人口外移，但在未來推動政見前，不只要先解決金流問題，更要普及相關教育推廣，以利受影響民眾知悉，並達成資訊透明，藉此讓市政推動順暢，才是解決問題的根本。