世足／克羅埃西亞2:1戰勝摩洛哥　兩屆賽會奪得一亞一季

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兩隊這屆賽事在防守端都表現得非常出色，但沒想到此役第一顆進球卻早早出現，比賽第7分鐘克羅埃西亞開自由球，前鋒Ivan Perisic把機會頂給隊友，Gvardiol角度極刁的頭球，幫助球隊先馳得點。
不過摩洛哥的反擊也來得非常快，第9分鐘輪到他們有定位球機會，大腳一開給到Achraf Dari在禁區內輕鬆破門，才兩分鐘就把分數給追成平手，比數形成1:1。
之後雙方似乎找回了專注，接下來的30分鐘沒有再讓對手取得進球，不過第42分鐘，摩洛哥禁區解圍不成，一陣混亂之後，Orsic抽射踢向死角，球越過守門員後入網，2:1克羅埃西亞領先。
下半場開始後，摩洛哥更積極的進攻，第70分鐘開始雙方都曾取得很好的破門機會，Gvardiol禁區內被對手踢倒，但裁判並沒有響哨，摩洛哥趁機大舉壓上進攻，但克羅埃西亞堅強的後防在門前多次救險，沒有讓對手打進分數。
隨著比賽時間流逝，摩洛哥沒有再取得進球，最後一次進攻傳中給Youssef En-Nesyri頭球攻門，但可惜稍微頂高了，克羅埃西亞最終順利拿下比賽。繼2018年取得亞軍後，他們今年在卡達又拿到季軍，證明自己已經世界級勁旅。而摩洛哥雖然未能更進一步，但是闖進到四強，也已經寫下非洲球隊在世足史上的最佳成績。