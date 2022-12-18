OPEN將飛越夢時代！官方證實「已經回家」 將推全新造型
受到疫情影響停辦兩年的「OPEN!大氣球遊行」，昨（17）日在高雄夢時代強勢回歸，現場吸引大批民眾人山人海，沒想到遊行到了晚間出現意外，主角OPEN將大氣球不敵強風被吹飛，飄向遠方的畫面曝光後瞬間暴紅，背景音樂「我～可以」加上OPEN將奔向自由翻過夢時代的最後身影，讓人看了影片忍不住大笑，成為昨晚最熱話題。
記者黃韻文/綜合報導
「OPEN!大氣球遊行」昨（17）日在高雄夢時代登場，沒想到晚間傳出意外，在準備夜間大氣球展示時，主角OPEN將因強風脫離繩索，一路飛越夢時代奔向自由，就連一旁的「小桃」都差點一起飛走，幸好被工作人員阻止。不久後粉專《高雄點 Kaohsuung.》貼出OPEN將大氣球被尋獲的殘骸，被網友笑稱是「愛的破將」。
7-ELEVEN粉專稍早證實，OPEN將已經回家了，且未來會以全新造型和粉絲見面，謝謝大家的關心。留言區立刻湧入網友討論，「新造型頭上會不會有竹蜻蜓」、「今年的放生活動已功德圓滿」、「飛向宇宙，浩瀚無垠」、「這樣太危險，飛太遠」、「我要用力飛，不管有多遠，超越了極限」，連劍湖山世界粉專也來朝聖推「飛飛飛飛飛飛我想飛」，成了史上最歡樂的意外事故。