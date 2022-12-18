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清晨低溫6.4℃！20縣市冷成「凍蕃薯」　週二溫度將回升

▲今（18）日寒流影響最鉅！氣象局發布20縣市低溫特報，最低溫出現在新北市富貴角測站的6.4度。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（18）日寒流影響最鉅！氣象局發布20縣市低溫特報，最低溫出現在新北市富貴角測站的6.4度。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心／綜合報導

中央氣象局表示發布20縣市低溫特報！今（18）日至19日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生，台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，連江有持續6度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，根據監測，今日本島最低溫出現在新北市富貴角測站的6.4度。

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氣象局指出，今日清晨北部、宜蘭溫度約7度左右，中南部、花東為10到13度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些；降雨方面，今日清晨起環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大台北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；清晨高山有局部降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

▲明天一整天大約是寒流冷空氣最強的時間，北部地區清晨最低溫只有8度左右，雙北市可能會下探到7度；而這波寒流極凍情況將持續到週一就會得到回暖，白天氣溫北部地區預估可以回升到15度左右，中南部則大超車來到接近20度。（圖／氣象局）
▲今天一整天為寒流冷空氣最強的時間，北部地區清晨最低溫只有8度左右，雙北市可能會下探到7度。（圖／氣象局）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日至明晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。今日各地區平地氣溫：北部6至12度，中部7至15度，南部9至19度，東部8至18度。明日白天起「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。

吳德榮說，週二天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大；週三至下週日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻作用」加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。週三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下週日，各地皆為晴朗穩定的天氣。週三至下週日，白天各地在陽光下或不覺冷，但入夜「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得又低又急；早晚仍應注意保暖、防寒。（編輯：林莞茜）

▲氣象局指出，苗栗以北、宜蘭17日到19日清晨都是酷寒時段，中南部、台東地區則是夜晨特別冷。其中台南以北、宜蘭地區只有約6-8度，本島最高溫則在台南、屏東、南高雄，來到10-14度。（圖／氣象局）
▲17日至19日清晨，苗栗以北、宜花地區為「整日都寒冷」。（圖／氣象局）

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