台南學甲88槍擊案！檢警拘提供槍、接送2共犯到案並聲押
台南市學甲區88槍擊案，檢警持續追緝涉案槍手孔祥志，17日在新北市拘提提供槍枝的蔡姓男子及接送的謝姓男子2人，台南地檢署深夜向台南地方法院聲請羈押禁見。
編輯中心／綜合報導
全案緣於上（11）月10日凌晨，台南市學甲區發生連續槍擊案，民進黨中執委郭再欽已出售公司、台南市議員謝財旺服務處，遭人射擊88槍，警方獲報後立即組成專案小組，先是逮捕一名郭姓共犯，經過追查發現，洪政軍、孔祥志2人涉嫌重大，並認定孔祥志就是槍手，由於檢警拘提未果，已在本（12）月6日發布查緝專刊及通緝令。
據了解，目前已有名李姓共犯到案，專案小組也在14日拘提提供交通工具的郭姓及提供槍枝的楊姓被告到案，15日晚上向法院聲請羈押，16日2人遭法院裁定收押禁見。同日，檢警再於新北市新莊追緝拘提提供槍枝給楊嫌的蔡姓男子，及載楊嫌前往取槍的謝姓男子到案，經南檢連夜偵訊，訊後將2人以違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲起羈押禁見。（編輯：林莞茜）
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