曾格爾想哭！登頂紀錄被取消剩11座 郁方狠酸：重磅消息
有「登山女神」封號的曾格爾，自稱擁有12座8000公尺以上高山登頂紀錄，卻因募資私約富商泡湯，引發輿論議論，紀錄也被登山者懷疑造假，她在臉書揚言對造謠者提告，未料近日遭「絞肉機女神」粉絲頁踢爆，曾格爾去年干城章嘉峰登頂紀錄遭取消，狠酸是「重磅消息」，郁方也留言「好重的磅喔」，嘲諷意味十足，曾格爾得知消息後直呼「好想大哭一場」。
記者江芷稜/綜合報導
「絞肉機女神」粉絲頁昨（17）日發文，透露曾格爾去年10月宣布登頂海拔8,586公尺干城章嘉峰（Kangchenjunga），但未提出GPS航跡佐證，僅用照片、影片證明登頂，被相關單位取消紀錄，此消息經外媒Pintér報導，po出一張女性攀登8,000公尺以上高峰紀錄表，曾格爾名字標註的紀錄為11座，「其實一週前我就在8000ers上面看到被除名了啦，什麼12座登頂，現在剩下11座了哦，科科」。
曾格爾對此消息相當震驚，她在臉書曬出登頂照，「登山是件很開心的事情，但我也不知道為什麼會變成如此複雜，現在只想大哭一場，明明一起登頂的團隊成員都還在名單內，為什麼只有我被除名？我不知道我遭受怎麼樣的標準被看待，總之我覺得非常不公平」，獲得粉絲力挺，安慰她登山紀錄自己知道就好，不需要被證明。