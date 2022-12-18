辜莞允百張私密照片、錄音檔外流？經紀人：不能確定是她

曾格爾想哭！登頂紀錄被取消剩11座　郁方狠酸：重磅消息

▲曾格爾（左圖）的干城章嘉峰登頂紀錄被取消，攀爬高峰紀錄剩11座，坦言想大哭一場，郁方則狠酸「好重的磅喔」。（圖／翻攝自曾格爾、郁方FB）
▲曾格爾（左圖）的干城章嘉峰登頂紀錄被取消，攀爬高峰紀錄剩11座，坦言想大哭一場，郁方則狠酸「好重的磅喔」。（圖／翻攝自曾格爾、郁方FB）

記者江芷稜/綜合報導

有「登山女神」封號的曾格爾，自稱擁有12座8000公尺以上高山登頂紀錄，卻因募資私約富商泡湯，引發輿論議論，紀錄也被登山者懷疑造假，她在臉書揚言對造謠者提告，未料近日遭「絞肉機女神」粉絲頁踢爆，曾格爾去年干城章嘉峰登頂紀錄遭取消，狠酸是「重磅消息」，郁方也留言「好重的磅喔」，嘲諷意味十足，曾格爾得知消息後直呼「好想大哭一場」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曾格爾否認爆料，將提出妨害名譽告訴。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲曾格爾對外界爆料將提出妨害名譽告訴。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）
▲曾格爾曬出去年登頂干城章嘉峰的照片。坦言很想大哭一場。（圖／翻攝自曾格爾FB）
▲曾格爾曬出去年登頂干城章嘉峰的照片。坦言很想大哭一場。（圖／翻攝自曾格爾FB）
▲曾格爾透露去年登頂干城章嘉峰。連夜攀爬眼睛還睜不開。（圖／翻攝自曾格爾FB）
▲曾格爾透露去年登頂干城章嘉峰。連夜攀爬眼睛還睜不開。（圖／翻攝自曾格爾FB）
「絞肉機女神」粉絲頁昨（17）日發文，透露曾格爾去年10月宣布登頂海拔8,586公尺干城章嘉峰（Kangchenjunga），但未提出GPS航跡佐證，僅用照片、影片證明登頂，被相關單位取消紀錄，此消息經外媒Pintér報導，po出一張女性攀登8,000公尺以上高峰紀錄表，曾格爾名字標註的紀錄為11座，「其實一週前我就在8000ers上面看到被除名了啦，什麼12座登頂，現在剩下11座了哦，科科」。

曾格爾對此消息相當震驚，她在臉書曬出登頂照，「登山是件很開心的事情，但我也不知道為什麼會變成如此複雜，現在只想大哭一場，明明一起登頂的團隊成員都還在名單內，為什麼只有我被除名？我不知道我遭受怎麼樣的標準被看待，總之我覺得非常不公平」，獲得粉絲力挺，安慰她登山紀錄自己知道就好，不需要被證明。


曾格爾不忍了「開告網友」！美女律師嗆：我李怡貞給妳告

苦苓、吳淡如鬧翻！他認「躁鬱症發作」：我在此鄭重道歉

佐藤健爆閃婚綾瀨遙？年底宣布喜訊　粉絲：比地震還震驚

林志穎鈦合金手臂現形！首曬復健照　「說不痛是騙人的」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀