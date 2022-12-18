足球／C羅願以最低薪加盟 但皇馬已排除和他簽約的可能
「C羅」Cristiano Ronaldo近期出現在皇家馬德里訓練基地Valdebebas，引發外界遐想他是否可能回歸老東家，實際上他確實有向俱樂部高層提議雙方簽下一紙短約，不過根據西班牙媒體《辯論日報(El Debate)》報導，皇馬已經排除了這樣操作的可能。
記者黃建霖/綜合報導
在結束世界盃後，C羅在短暫度假後，被人發現在Valdebebas現身訓練，球隊主席Florentino Perez同意他在此待到找尋到下家為止。不過目前C羅已經前往杜拜，讓人感到他之前特地飛往西班牙的目的，不是純粹為了訓練這麼簡單。
《辯論日報》在報導中指出，C羅確實曾向皇馬提出用最低薪為這支球隊踢到6月份的可能，因為他的首選一直都是加入一支能夠參加歐冠的球隊，以增加自己在這個盃賽上的數據和成就。
不過皇馬已經排除和他簽約的可能性，因為球隊目前手上已經有Vinicius Junior、Federico Valverde、Rodrigo、AurelienTchouameni、Eduardo Camavinga和Eder Militao等出色年輕球員，如果C羅回歸會影響到他們發揮的機會。
而且此前C羅在曼聯已經葡萄牙國家隊的表現，讓許多豪門卻步，關閉了對他的談判大門，就怕他加入之後影響到球隊內部的氛圍。