最正MC穿這樣挺阿根廷　網友激動：字母都變形了

大S被爆收汪小菲2.2億元和解！張蘭打臉：不可能吧

▲張蘭表態不知道汪小菲與大S是否和解。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭表態不知道汪小菲與大S是否和解。（圖／翻攝自張蘭抖音）

記者江芷稜/綜合報導

大S和汪小菲離婚風波砲火暫歇，當事人不願再談，大S刪除信義豪宅貸款紀錄，汪小菲也刪除離婚協議書內容，被網友認為是示好證據，自稱張蘭好朋友的大陸網紅虞文紅（虞美人），在抖音直播宣稱汪小菲和大S已經談和，以條件互換方式調解，指汪小菲要給大S約5,000萬元人民幣（約2.2億元台幣）和解，允諾讓汪小菲一家團圓。不過此說法卻被張蘭打臉，直呼不可能！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張蘭透露和汪小菲失聯，母子關係看似降到冰點。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭透露和汪小菲失聯，母子關係看似降到冰點。（圖／翻攝自微博）
大汪離婚後，張蘭始終抓緊流量密碼，以兒子、前媳婦的新聞炒流量，模仿大S、具俊曄直播帶貨，賺進數十億元業績，不過她也透露，兒子被網友封為「媽寶男」後，刻意和她保持距離，雙方已經沒有聯繫，還得看新聞才了解離婚官司進度。對於虞文紅爆料汪小菲以天價費用補償大S，她直言不太可能吧，也強調不會管錢的事，「不知道，錢的事兩人一個願打一個願挨」。

▲大陸網紅虞文紅（虞美人）在抖音直播宣稱汪小菲和大S已經談和。（圖／翻攝自微博）
▲大陸網紅虞文紅（虞美人）在抖音直播宣稱汪小菲和大S已經談和。（圖／翻攝自微博）
儘管不提離婚費用，張蘭仍義憤填膺地說，「人品的事，蘭姐必管」。對於韓國歐巴具俊曄住在大S家享受忿忿不平，直說要送床墊給他們，並嘲諷上了年紀的人，有能力用好床墊，未必能在床上「蹦得歡」。面對粉絲關心確診，她說自己身體硬朗，要大家不必擔心，並企圖和失聯的汪小菲喊話「該出的氣出完了，事後就看你自己」

▲張蘭自曝與兒子失聯，但她認為汪小菲不可能付錢和解。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭聽聞汪小菲付錢和解消息，反應相當驚訝。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭自曝與兒子失聯，但她認為汪小菲不可能付錢和解。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭自曝與兒子失聯，但她認為汪小菲不可能付錢和解。（圖／翻攝自張蘭抖音）

張蘭自爆和汪小菲斷聯！消息都從網路知道　導火線曝光

倪暄爆劈腿後首露臉：把烏雲藏起來　舊愛1舉動太狠了

曾格爾想哭！登頂紀錄被取消剩11座　郁方狠酸：重磅消息

佐藤健爆閃婚綾瀨遙？年底宣布喜訊　粉絲：比地震還震驚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀