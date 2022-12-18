大S被爆收汪小菲2.2億元和解！張蘭打臉：不可能吧
大S和汪小菲離婚風波砲火暫歇，當事人不願再談，大S刪除信義豪宅貸款紀錄，汪小菲也刪除離婚協議書內容，被網友認為是示好證據，自稱張蘭好朋友的大陸網紅虞文紅（虞美人），在抖音直播宣稱汪小菲和大S已經談和，以條件互換方式調解，指汪小菲要給大S約5,000萬元人民幣（約2.2億元台幣）和解，允諾讓汪小菲一家團圓。不過此說法卻被張蘭打臉，直呼不可能！
記者江芷稜/綜合報導
大汪離婚後，張蘭始終抓緊流量密碼，以兒子、前媳婦的新聞炒流量，模仿大S、具俊曄直播帶貨，賺進數十億元業績，不過她也透露，兒子被網友封為「媽寶男」後，刻意和她保持距離，雙方已經沒有聯繫，還得看新聞才了解離婚官司進度。對於虞文紅爆料汪小菲以天價費用補償大S，她直言不太可能吧，也強調不會管錢的事，「不知道，錢的事兩人一個願打一個願挨」。
儘管不提離婚費用，張蘭仍義憤填膺地說，「人品的事，蘭姐必管」。對於韓國歐巴具俊曄住在大S家享受忿忿不平，直說要送床墊給他們，並嘲諷上了年紀的人，有能力用好床墊，未必能在床上「蹦得歡」。面對粉絲關心確診，她說自己身體硬朗，要大家不必擔心，並企圖和失聯的汪小菲喊話「該出的氣出完了，事後就看你自己」。